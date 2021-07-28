陳錦興：受惠新能源汽車政策　吉汽值博

吉利將於8月18日公布中期業績，市場估計吉利銷量一直有增長，加上有更好的成本控制，預料吉利今年上半年盈利為25億元人民幣，按年增長逾一成。雖然增長不屬強勁，但下半年將有更多新車推出，可進一步刺激銷售，而管理層對全年銷售目標153萬輛具信心。

吉利近年在新能源汽車的發展更為積極，今年透過在中國成立的一家間接全資擁有的外商獨資企業，在中國從事研發、採購及銷售包括極氪品牌智能純電動汽車。而極氪推出市場也頗受歡迎，反映吉利在發展智能電動車的領域，兼具競爭力及發展潛質。

內地水災導致大量汽車受損，替代需求料大增，國產品牌受惠；加上理想汽車來港雙重上市，新能源汽車關注度將提升，吉利無論在傳統乘用車及新能源汽車的定位，都有優勢，現價預測市盈率25倍，估值合理建議24港元吸納，向上阻力位為28元，止蝕為22元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)