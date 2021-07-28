王昕媛：港股第三季難擺脫弱勢

今天主要是傳海外的資金有可能會撤出，甚至從政策的角度存在監管要求不讓投資的壓力。美國證監會這個表態倒是可以理解的，因為從監管角度，他們要求在美國上市的中國公司披露相關的政策風險，因為這種風險是他們在他們的市場不可理解的方式，所以這麼去要求是也是有可能的，但這個並不意味着就完全從政策層面直接限制所有的基金不能投資中國公司。

但是從單個基金的角度確實有可能的，或者說自上而下下降一定比重是有可能的，比如某長線基金review整體中國權重從30%降至20至25%。此外，在螞蟻金服(整改)、互聯網反壟斷(騰訊/阿里)、數據監管(滴滴)沒有最終處理方案之前，恐怕西方主流媒還會擔憂中國的政策風險。

展望未來，短期內市場對監管政策的衝擊有些過度反應，恐慌式急跌之後會醞釀超跌反彈。不過港股目前估值回到合理水平12倍左右，但還沒有到絕對安全的10倍以下。監管風險始終會對高估值板塊形成壓制，月底的政治局會議將是重要風向標，政策信號值得關注。後續市場信心恢復需要時間，預計3季度難以擺脫弱勢回調的格局。8至9月還要關注美股業績後潛在波動給港股帶來的衝擊。

財經評論作家 王昕媛(作者為註冊持牌人士，持牌號碼：AQA458，其及其聯繫者並未擁有上文提及或評論的上市法團的任何財務權益)