施羅德：靈活配置多元投資主題

投資者在審視2021年下半年投資取態時，應放眼正在影響環球經濟體系的長遠結構性趨勢，同時亦需平衡短期風險。在近日變種病毒為周期性前景帶來變數之際，我們從具建設性的角度進行分析，並認為2021年及2022年的宏觀因素及企業盈利增長符合預期，應可對沖市場因利率有可能上漲所受到的影響，而通脹飛升亦可能只是短期現象。

若各國央行打算加息，那應該是經濟活動增加的緣故，這或許對股票市場有利。雖然通脹升溫正為市場帶來一些干擾，但有部分原因是去年基數低所致，現時通脹飛升或屬暫時現象，惟預料通脹或會在明年回升。屆時，美國聯儲局或需收緊貨幣政策，由於歐洲央行對通脹的接受程度較高，因此在政策方向上很可能會維持鴿派。

總括而言，對股票仍然看高一線，對債券的持倉比例亦維持在較低水平。維持多元化的投資組合，有利在未來持續增長的勢頭中受惠。由於新冠肺炎疫情仍然存在變數，周期性前景無疑將更為複雜，將持續關注相關風險。

與其將注意力集中在近日的新聞頭條或指數表現，投資者更應留意真正在影響經濟體系和人類生活的一系列環球投資主題，例如創新轉型、環境及可持續發展，以及城市及生活方式等正在改變世界的趨勢。

當人們談論主題投資時，很自然會聯想到過往表現良好的科技股，但探其背後的基本驅動因素或催化劑其實是新冠疫情。由於不少人的行為和習慣因疫情而改變，不少主題趨勢亦隨之加快發展。一些主題已因表現亮麗而廣受投資者青睞，相信主題的投資潛力不止於此。

新冠疫情給予的啟示是人類具備共同識別問題，並對之探尋解決方案和快速應變的能力。就此而言，創新是當中的關鍵，這是評估長遠投資的其中一個重點。舉例，5G技術讓企業得以開發或採用新的解決方案，像近年天然災害頻發，應用5G技術的環境監察系統能夠助人類提前作出準備。相關項目亦為投資者帶來值得留意的機會。若較宏觀看，全球實現減碳和碳中和目標所作出的努力，投資可再生能源和相關基建項目亦是十分重要一環。

正如任何資產類別一樣，各類主題的往績之間存在明顯差異。即使一個投資主題的回報很可能在一段時間後充分反映出來，其短期表現仍有機會出現波動。透過靈活配置股票和債券，以及涉足多元化的投資主題能有助降低回報的波動性，並可為投資者創造更平穩的投資旅程。

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