道指回吐85點　比特幣升上3.9萬美元

●美匯指數報92.43；港匯見7.7833；離岸人民幣(CNH)跌至6.5233；美元兌日圓處109.8；歐元升至1.182；英鎊漲至1.3883。金價報每安士1,800美元。布油升至73.8美元；紐油見72美元。比特幣升至3.9萬美元，道指期貨偏軟。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水逾200點。

●美股連續6日升勢中斷，道指跌85點或0.24%，報35,058點；納指跌180點或1.21%，報14,660點；標指跌20點或0.47%，報4,401點。

【美股焦點業績】

-蘋果公司上季多賺93% iPhone銷售額大增近5成

-微軟上季多賺47% 雲業務收入升3成

-AMD上季多賺3.5倍 上調全年業績預測

●美國7月消費者信心從6月份的128.9升至129.1，連升6個月，達到疫情爆發以來新高。

●港股ADR指數收報25,351點，升265點或1.05%。美團ADR折合報203.73港元，較港股收市升5.02%。

●即月恒生指數夜期收報25,244點，升206點，高水158點，成交20,858張。

●紐約期油收跌0.26美元，跌幅0.36%，每桶報71.65美元。

●期金收市升0.03%，每安士報1,799.8美元。

●英股跌0.42%至6,996點；德股跌0.64%，至15,519點；法股跌0.71%，報6,531點。

●IMF下調多個新興市場的經濟增長預測，其中疫情嚴峻的印度今年增長預測削3個百分點至9.5%，中國今年增長預測亦下調0.3個百分點，至8.1%。

●澳門日均賭收跌8%，美高梅中國9個月低。

●皇冠補交3.5億元博彩稅及罰息，暗示罰款陸續有來。