港股跌夠未？股王撈唔撈得過？
2021年07月28日 08:13
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所謂「久守必失」，過去兩個交易日，港股累計急瀉2,235點，一係唔跌，一跌就跌唔停。不過，此前筆者都有提過讀者要忍手，或着手為持倉減磅，若持倉太多走唔切可開淡倉對沖風險，反正高位持貨若然甚麼都冇做，呢一刻都咪話唔傷！
好了，咁恒指裂口下跌失俗稱牛熊分界線的250日線之後，之後會點？筆者預計，短期在25,000點上下水平，有反彈不足奇，尤其近兩日大跌市成交放量，大撼大的情況明顯。不過，由於內地監管風波不會好快完結，暫時重磅的科技股任何反彈浪都應該是逃生而為加注「溝貨」的時機，畢竟短期即使傳統經濟股表現相對硬正，亦難以獨力抵抗這輪政策市。
至於股王騰訊控股(00700)，走勢上，落到440至450元會是一個支持位，再向下就要睇400元。由今年其南非大股東再度減持，筆者已多次提及不用急撈貨。如今看來，公司的業務盈利和估值都已起變化，建議再忍忍手別急於入市撈貨。相信今次科技股調整，冇一年半載難完成，即使對中國科技產業長遠前景有信心，想400元水平分注撈貨股王，都要有心理準備再承受一、兩成跌幅，且要長期作戰。總覺8月中美關係風雲色變，站在寧買貴莫買錯的角度，暫時而言忍手觀望最自保。
東網產經專欄作者 帥哥