港股跌夠未？股王撈唔撈得過？

所謂「久守必失」，過去兩個交易日，港股累計急瀉2,235點，一係唔跌，一跌就跌唔停。不過，此前筆者都有提過讀者要忍手，或着手為持倉減磅，若持倉太多走唔切可開淡倉對沖風險，反正高位持貨若然甚麼都冇做，呢一刻都咪話唔傷！

好了，咁恒指裂口下跌失俗稱牛熊分界線的250日線之後，之後會點？筆者預計，短期在25,000點上下水平，有反彈不足奇，尤其近兩日大跌市成交放量，大撼大的情況明顯。不過，由於內地監管風波不會好快完結，暫時重磅的科技股任何反彈浪都應該是逃生而為加注「溝貨」的時機，畢竟短期即使傳統經濟股表現相對硬正，亦難以獨力抵抗這輪政策市。

東網產經專欄作者 帥哥