鄧聲興：半導體股受惠國產化進程

今年以來，全球晶片持續處於短缺狀態，晶片產能供不應求，主因是新冠肺炎疫情爆發，晶片發貨暫時中斷。與此同時，隨着遠程辦公和在線學習等居家趨勢興起，全球對於新移動設備、個人電腦以及數據中心升級的需求飆升，再加上智能手機和汽車等互聯設備對晶片數量的需求也不斷增長，縱使當前多數晶片製造商已經恢復生產，但仍難以滿足市場需求。

這一情況使得半導體產業鏈漲價不斷蔓延，行業景氣度持續。今年第2季公募基金半導體倉位環比上升1.42個百分點至5.35%。同時，從2020年初至今，全球主要半導體指數仍延續牛市，中國半導體指數漲幅已經達到146%，台灣半導體指數漲幅為78%，美國費城半導體指數漲幅為72%。

從目前產業看，中國能實現光伏、LED、LCD面板的全面國產替代，成熟製程晶片也能依靠國產設備、材料、工藝進行生產。日前中國已有提供40納米技術的晶圓廠，實現了高性能和低功耗的完美融合。加上如今電子消費產品的進一步更新換代，使得40納米技術的適用場景更為廣泛，如手機基帶及應用處理器、平板電腦多媒體應用處理器、數字電視、機頂盒、及其他無線互聯應用等。預計全球半導體行業的高景氣度將延續，同時看好半導體產業鏈的國產化趨勢。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士)