港股逾400點升幅化灰　騰訊倒跌逾4%　美團打回原形

港股早段反彈逾400點後沽壓再現，恒生指數倒跌過百點，低見24,917點；暫於兩萬五關爭持。國企指數及科技指數逾200點升幅亦蒸發，暫升40點及10點，主板成交900億港元。

騰訊一度倒跌4.5%，低見426元，再創逾一年新低，暫維持逾3%跌幅。阿里巴巴亦跌1.3%。美團曾彈12%，暫升幅收窄至不足1%，200元關得而復失；小米集團及快手升1%；京東集團曾升逾5%，暫無起跌。

【09:40】港股曾彈逾400點 美團飆11% 物管股做好

港股經過兩日急瀉後，沽壓暫時紓緩。恒生指數曾彈超過400點，惟升破25,500點有阻力，升幅收窄至200餘點，企25,300點水平。國企指數漲逾150點；科技指數升近200點，主板成交近400億港元。

大型科網股領漲，美團勁彈逾11%；騰訊升2.6%；阿里巴巴倒升2.2%；小米集團升3.5%；快手升4.3%；京東集團升2.7%；京東健康飆近一成。

物管股反彈，龍頭碧桂園服務飆近8%；旭輝永升服務升7%；世茂服務升6.2%；融創服務升5.2%；遠洋服務升2.4%。

體育用品股有追捧，安踏體育升4.5%；李寧升7.7%；特步國際升1.2%。

【09:20】港股開市升270點 騰訊及美團彈1% 滙豐撐市

港股連日急瀉後，周三(28日)開市反彈270點，恒生指數報25,356點。國企指數高開133點，報9,012點；科技指數升148點，報6,397點。

大型科網股普遍反彈，騰訊升1.1%；美團升1.4%；小米集團升2%；快手升1.6%；京東集團及京東健康升3.8%及6.5%。阿里巴巴跌0.2%。

金融股個別發展，滙豐控股升2.6%；香港交易所升1%；工、中、建三大內銀股升1.1%至1.6%。友邦保險及中國平安跌0.9%及0.7%。