【高盛推介】友邦再跌　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：友邦保險自上周五(23日)起開始跟隨大市連跌，周二(27日)失守90港元水平，收市跌約3.9%。周三(28日)早段繼續下跌，低見85.5元，創本年至今的新低，表現落後大市，為連續第4日下跌，累計至今跌近11%。

友邦將於下月中公布今年上半年業績，有券商料新業務價值將達到17.19億美元，按實際匯率計按年升22%。並指開支減少及產品組合轉變將為利潤率帶來支持，但有部分被去年實施的5%預扣稅措施所抵銷。該行維持對友邦「跑贏大市」評級，目標價120元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約710萬元。牛熊證方面，則見周二部署牛證的資金沽出貼牛，並有部分轉倉至較遠收回區域的產品。而周二部署熊證的資金亦主要沽出產品獲利，並布部分轉倉至98元以下收回價的貼熊。

友邦購證28849，行使價90.93元，2021年10月25日到期，實際槓桿9.7倍，高槓桿。

友邦購證17205，行使價88.93元，2021年12月28日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、低街貨。

友邦牛證55635，收回價80元，行使價79.4元，換股比率100，槓桿比率12.9倍，相近收回價近牛中街貨較低。

友邦牛證64248，收回價70元，行使價69元，換股比率100，槓桿比率4.9倍，近15.7元收回距離遠牛。

友邦沽證22043，行使價80.83元，2021年12月21日到期，實際槓桿7.4倍，高槓桿。

友邦熊證50069，收回價100元，行使價100.6元，換股比率100，槓桿比率5.8倍，近14.4元收回距離遠熊。

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