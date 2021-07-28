差估署：6月私宅售價指數企394.5　租金連升4個月

本港住宅樓價高位徘徊。差餉物業估價署公布的臨時數據顯示，今年6月份私人住宅售價指數報394.5點，按月未有升跌，較2019年5月的高峰396.9點，只低2.4點或約0.6點。而租金指數則報177.9點，按月微升約0.06%，已連升4個月。

至於今年首6個月售價指數已上升約3.84%，相比去年同期升幅約1.98%，高出約1.86個百分點。而今年上半年租金指數則上升約0.74%，比較去年同期指數下跌約5.1%，今年租金走勢明顯改善。

6月份兩類面積單位樓價走勢各異。當中實用面積約1,075方呎以上大型住宅單位售價指數報329.1點，較5月份下跌約0.15%，今年首半年則仍升約3.43%。

而實用面積約1,075方呎及以下中小型單位指數報397.2點，按月未有升跌。今年首6個月該指數已漲約3.9%。

此外，據該署臨時數據，6月份各區實用面積431方呎以下細單位的平均每方呎售價，九龍及新界上升，港島則下跌。

其中九龍區平均每方呎售價約15,727港元，按月升約2.62%。今年首6個月已累漲約3.9%，以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約676萬元。

而新界區平均每方呎售價約14,362元，按月漲約5.2%，今年上半年則上升約5.2%。以實用面積約430方呎單位計算，該區細戶平均售價約617萬元。

另外，港島細戶售價按月向下。上月該區細單位平均每方呎售價約17,880元，按月跌約0.79%，而今年首6個月累升約5.65%。以實用面積約430方呎單位計算，區內細單位平均售價約768萬元。