張智威：技術上超賣 分段執平貨
2021年07月28日 10:50
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市場憂慮內地監管風險，拖累港股一度急跌，至周三(28日)才出現反彈。不過，信誠證券聯席董事張智威認為，後市走勢未算太悲觀，反而是趁低吸納好時機。他指出，翻查去年2月底時，恒指技術上曾出現超賣，其後由23,000點水平開始發力，展開連續5個月的升浪，並曾升穿30,000點大關。現時恒指由年內高位回調逾兩成，技術上再進入超賣水平，雖然未能確認見底，但估值已回落至偏低水平，不少股份更跌至低殘，現水平值得分段收集。
大型科網股近期沽壓沉重，「ATM」三大科技股中，張較看好騰訊(00700)，認為其估值處於偏低水平，且業務範疇多，監管政策對其盈利衝擊未必如想像中大，值得分段撈貨。但如果有意捕捉板塊反彈浪，同時想分散承受的風險，則可留意科技股相關的ETF。
近期高息公用股如中電控股(00002)、中華煤氣(00003)、港鐵(00066)及領展房產基金(00823)逆市有支持。不過張認為，當大市反彈，避險資金有機會由相關股份流出，拖累股價向下調整，且市場預期美國未來有機會加息，公用股或受拖累，投資者宜留意相關風險。