張智威：技術上超賣　分段執平貨

市場憂慮內地監管風險，拖累港股一度急跌，至周三(28日)才出現反彈。不過，信誠證券聯席董事張智威認為，後市走勢未算太悲觀，反而是趁低吸納好時機。他指出，翻查去年2月底時，恒指技術上曾出現超賣，其後由23,000點水平開始發力，展開連續5個月的升浪，並曾升穿30,000點大關。現時恒指由年內高位回調逾兩成，技術上再進入超賣水平，雖然未能確認見底，但估值已回落至偏低水平，不少股份更跌至低殘，現水平值得分段收集。