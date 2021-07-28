新興市場之父：內地打壓巨企　長遠對市場有利

內地政府近期加強反壟斷監管，大力整頓各行各業的龍頭巨企，引發市場大幅震盪。不過有「新興市場之父」之稱的Mobius Capital Partners創辦人麥樸思(Mark Mobius)表示，內地中小企業將會因此而受惠，獲得更好的發展前景。

麥樸思接受外媒訪問時表示，隨着內地政府的監管力度加大，科技、教育及醫療行業的中小企業可能會有更好的增長前景。他指出，政府打壓那些主導各行業、排斥小企業的大集團，是一件好事。長遠來看，監管部門的整頓可能對中國市場有利。

麥樸思的言論與中國國務院副總理劉鶴不謀而合。劉鶴出席全國「專精特新」中小企業高峰論壇時表示，中小企業好，中國經濟才會好。中小企業是市場的主體，是保就業的主力軍。一個普遍的規律是，中小企業發展得好的地方，經濟都很好。充滿活力的中小企業，多樣性、差異化的經濟生態，是中國經濟韌性最重要的保障。因此，要堅決支持中小企業的發展。

受監管風暴打擊，MSCI中國指數本周首兩日下跌超過11%，逼近2008年金融危機以來的最大兩日跌幅。麥樸思指出，包括阿里巴巴及騰訊等中國科技巨頭在內的消費行業，將會受到新政策的打擊。不過他預計，相關公司的股價最多只會再下跌5%至10%，因為投資者將意識到並非所有公司都必然會受到影響。

他又指，中國有數千家企業上市，是個巨大的經濟體，除非美國政府徹底禁止與中國做生意，但這是極不可能的，否則任何國際投資者都不可能無視中國。