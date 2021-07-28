【瑞通推介】科網股勢危　輪證點揀？

瑞通認股證牛熊證銷售部：中港股市連日暴跌影響市場氣氛，道指隔晚收報35,058點，跌85點或0.2%。市傳美國或限制基金投資中港市場，美國基金拋售中港資產。恒指昨一度瀉逾1,400點，低見24,748點，收報25,086點，重挫1,105點或4.2%，3日累瀉超過2,600點或9.5%。

周三(28日)今早反覆，曾反彈逾400點，重上25,500點，惟之後一度由高位倒跌600點，低見24,900點邊，其後再回升。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入近4.2億港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1.5億元，反映投資者看好後市將見技術反彈。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

大型科技股繼續成為跌市重災區。騰訊昨曾挫逾10%，至438.8元的超過1年低位，收報446元，跌近9%，14日RSI跌至20水平。騰訊微信暫停個人帳號及公眾帳號新用戶註冊，微信團隊表示根據相關法律法規，正在進行安全技術升級。另外，有科技股女股神之稱的Cathie Wood旗下基金減持包括騰訊在內多隻中概股。騰訊今早最多反彈逾3%，高位重返460元以上見阻力，其後再轉跌，曾低見426元。昨有近4億元北水淨沽出騰訊。輪證資金流方面，超過1.5億元淨流入其好倉，淡倉亦有逾4,400萬元淨流入。

美團昨急插17.7%，以全日最低位194元收市，創52周低。內地要求平台加強保護外賣送餐員權益，美團指將堅決貫徹和落實指導意見。美團今早急彈超過12%，高見217.6元，其後升幅收窄。

昨有逾8.3億元北水淨買入美團。輪證資金流方面，逾8,400萬元淨流入其好倉，淡倉亦有逾1,900萬元淨流入。

港股連日下瀉，港交所跟隨轉弱，昨收挫6.6%於467.2元，連失20天和50天線。今早回升逾2%，一度觸及480元後倒跌，回至450元水平。昨有接近5億元北水淨沽出港交所。輪證資金流方面，分別有逾4,200萬元和約1,300萬元淨流入其好倉和淡倉。

友邦上日挫穿90元關，低見88.3元的年內低位，收跌3.9%於89.25元，失守250天線。今早跌勢未止，曾再挫約4%，跌穿86元。昨有逾300萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾30萬元淨流出。

比亞迪股份昨曾下瀉10%，低見196元，全日跌幅收窄至6.3%，收204元，跌破50天線。今早再跌逾1%，下試200元關。昨有逾940萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾470萬元淨流出。

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