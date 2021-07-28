【高盛推介】港交所連跌4日　資金趁低積極部署好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：市場繼續憧憬更多中概股陸續在港上市，港交所自上周五(23日)開始連跌，當中昨日失守500港元水平收市，跌約6.6%；今早則早段高見480元後逆市倒跌，最低見451元，為1個月低位，連續第4日下跌，至今累跌逾15%。

有消息指網易旗下網易雲音樂將最快於今個星期進行聯交所上市聆訊，集資約10億美元。但網易雲音樂對消息不予置評。

資金流向方面，觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁低積極部署好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約8,340萬元，為同期第3多資金流入的相關資產，而且當中昨日佔約4,210萬元

認股證方面，可見認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約9,340萬元。認沽證於昨日亦獲資金轉向流入，有約1,440萬元。

牛熊證方面，則見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約240萬元，並分布在450元以下收回價的產品。昨日流入熊證的資金則集中在535元以下收回價的貼熊。

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