【高盛推介】港交所連跌4日 資金趁低積極部署好倉
2021年07月28日 11:20
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高盛(亞洲)有限責任公司：市場繼續憧憬更多中概股陸續在港上市，港交所自上周五(23日)開始連跌，當中昨日失守500港元水平收市，跌約6.6%；今早則早段高見480元後逆市倒跌，最低見451元，為1個月低位，連續第4日下跌，至今累跌逾15%。
有消息指網易旗下網易雲音樂將最快於今個星期進行聯交所上市聆訊，集資約10億美元。但網易雲音樂對消息不予置評。
資金流向方面，觀察個股輪證資金流向，可見近期資金趁低積極部署好倉，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約8,340萬元，為同期第3多資金流入的相關資產，而且當中昨日佔約4,210萬元
認股證方面，可見認購證於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約9,340萬元。認沽證於昨日亦獲資金轉向流入，有約1,440萬元。
牛熊證方面，則見牛證於昨日繼續獲資金流入，有約240萬元，並分布在450元以下收回價的產品。昨日流入熊證的資金則集中在535元以下收回價的貼熊。
至於產品選擇，投資者如看好，認購證方面的高槓桿選擇可留意年期約2個月的港交購(11108)。貼價選擇可留意價外幅度約4%，年期約3個月的港交購(16205)。價外選擇可留意屬中期的低街貨港交購(17613)，屬進取選擇。牛證方面的遠牛選擇可留意港交牛(51657)，與現價有約46元收回距離。並可留意收回價更遠的港交牛(50076)。
港交購(11108)，行使價500.5元，2021年09月27日到期，實際槓桿12.3倍，高槓桿；
港交購(16205)，行使價476.08元，2021年10月26日到期，實際槓桿9.2倍，貼價；
港交購(17613)，行使價540.5元，2021年11月08日到期，實際槓桿11.2倍，價外、中期、進取選擇；
港交牛(51657)，收回價410元，行使價408元，換股比率500，槓桿比率9.6倍，相近收回價遠牛中槓桿最高；
港交牛(50076)，收回價400元，行使價398元，換股比率500，槓桿比率7.9倍，近56元收回距離遠牛；
投資者如看淡，可留意年期約2個月，屬高槓桿的港交沽(14287)；
港交沽(14287)，行使價410.68元，2021年10月04日到期，實際槓桿10.3倍，高槓桿。
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