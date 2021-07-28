美團或將新增成本轉嫁用戶　大行籲低吸！

該行認為新的意見有正面發展，相信官方認同外賣平台與騎手間較靈活的工作關係，同時亦鼓勵平台助騎手獲合適的社會保障，而非早前市場擔心強制平台採納現有的社保系統，會影響到其送餐業務經營效益，相信未來數月美團的騎手支付架構不會有大轉變，公司及監管當局在執行細節上需更多討論。

該行認為唯一對公司有即時財務影響的主要是勞工保險方面，該行估計每名騎手、每張訂單成本將增0.05元人民幣，以總訂單數目計則增0.03元人民幣，不過該行不認為會為其2021年送餐業務盈測帶來風險，惟摩通料下半年社區團購業務增長將面對下行風險。

意見督促平台及第三方合作單位為建立勞動關係的外賣送餐員參加社會保險，支持其他外賣送餐員參加社會保險，摩根士丹利發表報告表示，內地相關指導方針給美團核心外賣業務帶來風險，並可能影響市場情緒。

大摩認為，未來彈性工作制員工的社會保障政策可能會進一步發展。在財務影響方面，該行認為指引為美團的外賣業務帶來風險，可能會推遲其1P業務(平台負責配送)的盈利進程。根據該行預估，假設美團在2022年開始產生額外成本，騎手成本每增加5%，2022年至2025年1P業務每單外賣利潤就會減少約0.4元人民幣。因此，至2015年混合食品配送的單位經濟效益將為1.3元人民幣，較該行對其2025年每筆訂單基本假設的單位經濟效益1.6元人民幣低19%。

目前對美團增加的騎手成本的規模的了解有限，鑑於外賣領域相對良性的競爭格局，該行預計美團或可以將相關成本轉嫁給用戶，經歷多年的時間發展，可以實現更高的外賣費用或進一步削減補貼。