中資科網股撈得未？等專家教路！
2021年07月28日 12:19
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去年叫停螞蟻中港上市以來，內地針對科企的監管不斷升級。
內地召車平台滴滴出行(美股:DIDI)赴美上市後，當局突擊進行「網絡安全審查」，勒令該應用程式(App)下架，並拖累在美國掛牌的其他中概股表現，顯示始於去年11月的科企監管風暴不但未有停止迹象，更有加劇的趨勢。事實上，近日中資科網股已累積不少跌幅，投資者現階段應如何部署呢？
內地正在積極去槓桿，整改消除泡沫，務求在美國「收水」、超級資產泡沫爆破之時，亦能對抗大市波動。繼去年的防疫先勝一籌之後，中國再次向世界表明，其能為全球資金提供可靠的出路。
打從去年11月叫停阿里巴巴(09988)旗下的螞蟻集團中港兩地上市計劃以來，內地針對科企的監管措施不斷升級。
●3大科企有望反彈
今年阿里被判罰巨款兼須整改業務，成為先例，而其他幾家巨企亦正等候發落。直至近期在美上市的數家中企遭網絡安全審查，相關App新註冊用戶被叫停，個別甚至已下架，它們的主營業務在內地，故面對加強監管是無可避免，相信最終必須以判罰和徹底整改解決。
投資策略方面，華晉證券資產管理投資總監馮宏遠指，受監管政策影響，大量外資不看好板塊前景因而撤資，加上外界分析指，中美將開始新冷戰，料板塊持續有沽壓。至於重倉投資者，明日有機會反彈，他建議可趁反彈減少一半倉位，而持股數量不多的投資者，應全數沽出，以美團(03690)為例，則有機會彈上230至240元。
●中長線可再加注
光大新鴻基證券策略師伍禮賢指，踏入下半年，內地的監管較上半年更密集，針對的行業更廣泛；短期科技股跌幅反映市場氣氛不佳，未來一、兩星期要密切留意政策走勢，但科技指數由高位大幅調整接近一半，相信短線會有反彈機會，阿里、美團及騰訊控股(00700)最近一輪調整幅度達兩至三成，估計短線會反彈一至兩成，可先沽出部分。然而，該板塊長線價值將逐漸體現，中長線投資者可再加注。
宏高證券投資經理梁杰文則認為，近期市場出現信心危機，觸發股災。然而，阿里及騰訊的股價在短時間內大幅下跌，或多或少反映了壞消息，加上基本面比教育股好，因此，中長線投資者可分注吸納博反彈。