中資科網股撈得未？等專家教路！

去年叫停螞蟻中港上市以來，內地針對科企的監管不斷升級。

內地召車平台滴滴出行(美股:DIDI)赴美上市後，當局突擊進行「網絡安全審查」，勒令該應用程式(App)下架，並拖累在美國掛牌的其他中概股表現，顯示始於去年11月的科企監管風暴不但未有停止迹象，更有加劇的趨勢。事實上，近日中資科網股已累積不少跌幅，投資者現階段應如何部署呢？

內地正在積極去槓桿，整改消除泡沫，務求在美國「收水」、超級資產泡沫爆破之時，亦能對抗大市波動。繼去年的防疫先勝一籌之後，中國再次向世界表明，其能為全球資金提供可靠的出路。

●3大科企有望反彈

今年阿里被判罰巨款兼須整改業務，成為先例，而其他幾家巨企亦正等候發落。直至近期在美上市的數家中企遭網絡安全審查，相關App新註冊用戶被叫停，個別甚至已下架，它們的主營業務在內地，故面對加強監管是無可避免，相信最終必須以判罰和徹底整改解決。

●中長線可再加注

宏高證券投資經理梁杰文則認為，近期市場出現信心危機，觸發股災。然而，阿里及騰訊的股價在短時間內大幅下跌，或多或少反映了壞消息，加上基本面比教育股好，因此，中長線投資者可分注吸納博反彈。