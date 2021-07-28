地監局：上半年開立投訴個案按年增加30%

地產代理監管局主席廖玉玲表示，2021年上半年共開立192宗投訴個案，較去年同期增加30%。最常見的投訴類別包括「發出違規廣告」、「不妥善地處理臨時買賣合約(或臨時租約)」、「提供不準確或具誤導性的物業資料」及「就租金回報作出錯誤或具誤導性的陳述」。

其中，有關「發出違規廣告」的投訴由去年同期的41宗，大增至69宗，當中有60宗涉及網上物業廣告，與愈來愈多地產代理利用網上平台宣傳物業有關。另一方面，有關香港境外物業的投訴則有16宗，比去年同期的27宗有所減少。

她續稱，上半年地監局共巡查一手樓盤銷售點598次、地產代理商舖480次，以及業界有否遵從反洗錢及反恐怖分子資金籌集的指引抽查457次。因應業界的新執業模式，該局進一步加強網上巡查，包括抽查網上物業廣告564次及網上物業平台306次，分別按年增加40%及35%。在上述所有的巡查或抽查當中，共發現73宗違規個案，較去年同期減少20%。

此外，地監局於2021年上半年共對178位持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括撤銷了12個牌照及暫時吊銷了5個牌照。

下半年該局將密切留意政府最新政策，例如就有關劏房租務管制可能涉及地產代理需遵循的新要求而作出相關準備工作。與此同時，亦會繼續針對網上物業廣告加強巡查及外展教育工作。因應越來越多香港人購買境外物業，該局會繼續就此議題教育消費者，以提高他們對相關風險的警覺性及自我保障意識。

廖亦提及有關地監局的內部安排，繼2018年在柴灣購入首個自置辦公室後，今年5月再購入該座大廈的另一層辦公室。在添置第2個辦公室後，長遠來說能令局方的營運開支更為穩定，並能減輕未來有可能要調高牌費的壓力。今年10月，大部分員工將遷往柴灣的辦公室，但該局仍會在灣仔設立一個小型辦事處，為公眾及持牌人提供前線服務，詳情會於稍後時間再作公布。

由於去年多場資格考試受疫情影響而取消，地監局今年上半年致力加辦更多場資格考試，以致上半年考生人數較去年同期大幅上升2.5倍，共6,008人。截至2021年6月30日，持牌代理人數目為40,987人，較去年同期增加3%。