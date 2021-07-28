內地加強監管巨企 香港半新股中槍 股價表現亞洲包尾
2021年07月28日 15:06
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近期內地加強對大型企業的監管，正引發一系列連鎖反應，一眾赴港上市的企業股價大幅走樣，整體表現更是亞洲最差。
據外媒統計，集資最少5,000萬美元(約3.9億港元)的企業，今年在香港上市後的股價，僅較招股價上升4%左右，與印度、南韓甚至泰國相比，收益明顯小得多。據報，赴港IPO企業至今已合共籌得近330億美元，其中很大部分是北京監管當局正瞄準的科技產業。
內地短片分享平台快手(01024)2月在香港上市，股價在掛牌首日飆161%，迅速竄升為最受歡迎的股票之一。然而，目前的股價已跌破招股價，徹底翻轉年初掛牌時的亮眼表現。外界預期，科技公司的廣告收入將受到內地監管限制的衝擊，快手及騰訊(00700)等網路巨頭本周股價慘跌。
香港新上市公司的低迷表現與印度、南韓等亞洲市場形成鮮明的對比。數據顯示，今年企業在印度上市後，股價平均漲幅為50.9%，日本、南韓的平均漲幅分別為38%和35.5%，泰國IPO的表現也超過香港，今年至今股價平均上漲10%。
報道又指，今年香港的十大IPO，只有藥商北京昭衍新藥(06127)一家公司未陷入虧損，其他股票都處於水深火熱之中。而計劃今年在香港第二上市的影音平台嗶哩嗶哩(B站)和百度(09888)等公司，也因北京的打壓受到拖累。
中國當局近期將針對科技和網路巨頭的監管衝擊，擴大到蓬勃發展的教育產業，由於投資者不清楚中國政府控制私營企業的力度，以及下一步將針對哪個產業，進一步加劇股市的拋售，本周中國和香港股市均下跌。