內地加強監管巨企　香港半新股中槍　股價表現亞洲包尾

近期內地加強對大型企業的監管，正引發一系列連鎖反應，一眾赴港上市的企業股價大幅走樣，整體表現更是亞洲最差。

據外媒統計，集資最少5,000萬美元(約3.9億港元)的企業，今年在香港上市後的股價，僅較招股價上升4%左右，與印度、南韓甚至泰國相比，收益明顯小得多。據報，赴港IPO企業至今已合共籌得近330億美元，其中很大部分是北京監管當局正瞄準的科技產業。

香港新上市公司的低迷表現與印度、南韓等亞洲市場形成鮮明的對比。數據顯示，今年企業在印度上市後，股價平均漲幅為50.9%，日本、南韓的平均漲幅分別為38%和35.5%，泰國IPO的表現也超過香港，今年至今股價平均上漲10%。

中國當局近期將針對科技和網路巨頭的監管衝擊，擴大到蓬勃發展的教育產業，由於投資者不清楚中國政府控制私營企業的力度，以及下一步將針對哪個產業，進一步加劇股市的拋售，本周中國和香港股市均下跌。