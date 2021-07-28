金價企1800美元 道期偏軟
2021年07月28日 16:23
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美匯指數報92.55；港匯見7.7832；離岸人民幣(CNH)報6.5135；美元兌日圓報109.98；歐元企1.1807，英鎊處1.3864。金價企1,800美元。油價上揚，布油報74.8美元，紐油報72.05美元。道指期貨跌35點。
●港股結束3連跌，恒生指數收報25,473點，反彈387點或1.54%。國企指數收報9,071點，升191點或2.16%；科技指數收報6,443點，升193點或3%，主板成交2,813億港元。https://bit.ly/3i6SToI
-小米汽車自動駕駛部門招聘首批500名技術人員。
-美團或將新增成本轉嫁用戶，大行籲低吸！
●滬綜指跌19點，外資淨買入逾80億人民幣。https://bit.ly/3rBJ0me
●次季全球矽晶圓出貨面積增6%，再創新高。
●傳福士汽車洽購歐洲租車巨頭Europcar，估值達229億元。
●傳英國擬放寬SPAC最低融資門檻，強化倫敦金融中心地位。
●澳洲第二季消費者物價指數按年升3.8%，高過預期。
●內地促騰訊QQ閱讀等14款App，下周二前完成整改。
●IDC：中國智能手機次季出貨量降11%。
●新興市場之父：內地打壓巨企，長遠對市場有利。
●螞蟻有份投資！傳友寶擬在港IPO，集資39億元。
-傳哈囉出行撤回在美上市計劃。
●差估署：6月私宅售價指數企394.5，租金連升4個月。
-利嘉閣陳海潮：樓價本季有望破頂，下半年睇升5%。
-坊林浩文：今年樓價料升5%至8%，租金回報承壓。
●駿隆：7月首23日MPF人均蝕3,721元。
●地監局：上半年開立投訴個案按年增加30%。