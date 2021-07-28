標普：銀行業評級轉趨穩定　下調全球信貸損失預期

國際評級機構標準普爾發表報告指出，今年下半年全球銀行業評級轉趨穩定，全球銀行業的負面評級展望，亦由去年10月的31%，大降至今年6月的1%。當中，大約75%的銀行展望為穩定，正面展望則有12%，僅13%展望是負面。

該機構將2021至2022年的全球信貸損失預期從約1.8萬億美元，降至約1.6萬億美元。銀行業復甦需時，該機構預測明年底前，部分區域銀行的預期信貸損失仍會大幅高於新冠肺炎大流行之前的水平；惟北美地區則預期在今年底前，復甦將略好於疫前。

報告指，銀行業仍存5大主要風險，當中包括變種病毒及疫苗注射不普及，令家庭或企業出現經濟困難、槓桿率飆升和企業破產率高、低利率環境挑戰銀行業務模式、房地產行業和其他資產類別的價格飆高，可能加劇財產風險等問題。

美國方面，報告預期2021和2022的實質國內生產總值(GDP)分別為6.7%及3.7%，並預期今年次季的通脹飆升很大機率是屬暫時性，而聯儲局最快要至2023年才開始加息。同時，美國銀行監管記錄有所改善，美國銀行的資產負債表現強勁，該構標指出，整行業的風險呈積極趨勢。