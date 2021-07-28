法盛投資管理：醫療科技業或成內地打擊目標

法盛投資管理(Natixis)預計，中國經濟復甦已經見頂且開始減速，不僅是因為消費方面低迷，更主要的原因是內地對科技行業的監管，預料醫療科技行業將是內地下一個打擊目標，資訊通訊科技及電商行業亦會持續受到監管壓力，因這些企業掌握關鍵數據，反觀半導體行業發展受到政府大力支持，毋須憂慮監管風險。

該行指，中國新經濟行業發展迅速，新經濟企業相比傳統企業具備更高的還款能力，預計這些企業增加資本投入的趨勢會持續，尤其看好能源、消費電子及半導體等行業前景，惟外國投資者或會因中國市場環境改變，重新評估中國股市的風險。

另外，法盛亞太首席經濟學家分析師Alicia Garcia Herrer指出，自去年以來，內地頭部企業違約增加，其還款能力未如理想。與2019年相比，國有企業的槓桿率有所惡化，儘管整體貨幣政策更加寬鬆，但融資成本方面也幾乎沒有下降，其還款能力與私營企業相比未有顯著提高。

她指出，內地企業的利潤率較全球企業穩定，因下游行業難以將較高的投入價格轉嫁給消費者，惟中企平均投資回報率仍低於全球企業平均水平。