拍賣會沽出2伙銀主盤　翠林邨搶高4%售299萬元

周三(28日)市場上舉行兩場物業拍賣會，共賣出五項物業。

忠誠拍賣推出12項物業拍賣，錄得4宗成交，該行發言人稱，成交單位包括2宗銀主盤，其中將軍澳公屋翠林邨秀林樓低層40室，實用面積約349方呎，在已補價自由市場開價287萬元，以299萬元售出，較開拍價高12萬元或4.2%，呎價約8,224元。

另一銀主盤長沙灣東景大廈高層A室連天台，實用面積約441方呎，另連339方呎天台，開價498萬元，以503萬元售出，較開拍價搶高5萬元，呎價約11,406元。據滙豐銀行網上估價數據，上址初步估價約669萬元，相比下售價較估價大幅低出約166萬元，差幅約24.8%。

同場出售的北角康德大廈高層7室號連車位，由遺產承辦人推出，實用面積約1,109方呎，開價1,200萬元拍賣，獲承價至1,352萬元售出，搶高152萬元或約12.6%，呎價12,191元。餘下一個易手物業為天后僑興大廈中層M室，實用面積約645方呎，連93方呎平台，開價630萬元拍賣，獲搶高約12.4%至708萬元售出，呎價10,977元。

另外，黃開基拍賣行亦售出1項物業，該行發言人表示，成交單位為法院頌令拍賣的屯門公屋山景邨景榮樓中層25室，在已補價自由市場開價175萬元，共承7口價以210萬元賣出，呎價約7,581元。