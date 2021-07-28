印度經濟受疫情困擾　為何第二季稅收反而按年飆86％？

外媒報道，雖受Delta變種病毒影響，印度疫情十分嚴峻，惟經濟學家認為，當地經濟復甦比預期快，原因是石油收入增加，預期印度將超過年度稅收目標。

經濟學家表示，印度或超過2022年3月的年度稅收目標，巴克萊銀行和澳新銀行(ANZ)的經濟學家皆指，印度經濟復甦比預期還要快，導致稅收激增。初級財政部長Pankaj Chaudhary7月26日於議會中告訴立法者，第二季的營收為5.58萬億盧比(5,834億港元)，比去年同期的增長86%。

經濟學家Rohini Sanyal認為，印度經濟並沒有像去年一樣嚴重受到疫情影響，惟也有部分經濟學家認為，隨着印度疫情持續加劇，政府增加對疫情的支出，對整體經濟或有影響。

巴克萊銀行經濟學家拉Rahul Bajoria表示，由於沒有暫停繳納稅款，燃料關稅也高於去年的水平，因此稅款激增。他預期財政可能會出現下滑，赤字將佔GDP的7.5%。澳新銀行的經濟學家Sanjay Mathur表示，稅收的激增，可以讓印度政府有更多資金跟空間平衡疫情支出。