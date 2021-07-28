樓價UPDATES：買家搶入市　新港城兩房放盤1周即沽

二手買家搶盤入市，馬鞍山新港城兩房園景單位，放盤僅約1星期，減價3萬元，即以672萬元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●北角和富中心4座低層C室，實用面積約703方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以1,082萬元承接，實用呎價約15,391元，原業主於2018年1月購入上述單位自住，當時作價1,038萬元，持貨3年滿SSD期至今轉售，帳面獲利44萬元，單位期內升值約4%。

●北角威景臺D座中層4室，實用面積約700方呎，三房間隔，以1,580萬元易手，實用呎價約22,571元，新買家屬於用家，由於早前睇樓後曾被業主反價，故今次遇上合適單位，即睇即買。

●北角柏傲山2座低層連平台戶，實用面積約1,136方呎，四房間隔，望樓景，連平台約250方呎，獲區外換樓客以3,680萬元承接，實用呎價約32,394元，原業主於2014年10月以3,106萬元購入上述單位投資，持貨近7年帳面獲利574萬元，單位期內升值約18%。

●東半山大坑道1號高層A室，實用面積約872方呎，套三房連儲物室間隔，近日以2,060萬元連車位成功沽出，實用呎價約23,624元，上述為該盤7月首宗二手買賣。

●跑馬地禮頓山8座中層B室，實用面積約1,240方呎，套三房間隔，以6,280萬元易手，實用呎價約50,645元，新買家屬於用家，原業主於2009年以3,150萬元買入單位，持貨12年帳面獲利3,130萬元，期內單位升值接近1倍。

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九龍區

●啟德1號(I)大廈1座高層E，兩房間隔，望內園景，實用面積約531方呎，以約21,000元放租10天後，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以20,000元租出，實用呎租約37.7元，新租客為姊妹，睇樓兩次後決定承租上述單位。

●啟德天寰3座中層N室，一房間隔，望市景，實用面積約329方呎，以約16,000元放租兩星期，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,500元，以14,500元租出，實用呎租約44.1元，新租客為單身女子，睇樓1次即決定承租。

●旺角友和大樓高層A室，實用面積約508方呎，三房間隔，望樓景，原先叫價530萬元，經議價後減價25萬元或約4.7%，日前以505萬元沽出，實用呎價約9,941元，原業主約於2005年10月以約127.5萬元購入，持貨至今約16年帳面賺約377.5萬元，升值約3倍。

●奧運站帝柏海灣3座中層F室，實用面積約469方呎，兩房間隔，望遠海景，以1,150萬元成交，實用呎價約24,520元，原業主於2000年8月以262萬元購入，持貨21年帳面獲利888萬元離場，單位期內升值約3.4倍。

●長沙灣泓景臺2座低層C室，實用面積約468方呎，兩房間隔，望內園池景，新近以820萬元沽出，實用呎價約17,521元，新買家物色單位已接近三個月，由九龍區睇到入屯門，發覺自己曾睇過的單位，很快一間又一間成交，有感近期樓市交投急速，參觀上址後即時決定入市。

●荔枝角美孚新邨7月暫成交約38宗，超出6月全月的33宗，平均實用呎價約14,038元，項目2期吉利徑1號中層B室，實用面積約635方呎，俗稱「大2房」間隔，望內街，放盤叫價880萬元，經議價後調減16.2萬至863.8萬元成交，減幅約1.8%，實用呎價約13,603元。

●荔枝角美孚新邨2期吉利徑7號高層B室，實用面積約460方呎，一房間隔，望山景，開價718萬元，議價後以700萬元成交，實用呎價約15,217元，新買家為為外區換樓客，見樓價合預算，即決定入市自用。

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新界區

●馬鞍山新港城K座中層2室，實用面積約338方呎，兩房間隔，望園景，原先開價675萬元，放盤1星期，調整至672萬元獲買家承接，實用呎價約19,882元，原業主於2009年9月以200萬元購入，持貨近12年至今沽售帳面獲利472萬元，單位期內升值約2.4倍。

●馬鞍山迎海7月暫錄約14宗買賣，包括1期3座低層E室，實用面積約798方呎，套三房及工人套房間隔，日前以1,330萬元易手，實用呎價約16,667元，原業主於2014年以935萬元購入，持貨7年帳面獲利395萬元，單位升值約42.2%。

●西貢白沙灣花園A段雙號屋，實用面積約1,870方呎，套四房間隔，享山景，連花園約1,930方呎，以3,230萬元成交，實用呎價約17,273元，原業主於2009年12月購入上址，當時作價2,600萬元，持貨11年多帳面獲利630萬元，物業期內升值約24%。

●沙田溱岸8號1座中層D室，實用面積約720方呎，套三房間隔，以月租28,000元租出，實用呎租約38.9元，業主於2012年6月購入上址，當時作價725.1萬元，現可享租金回報率約4.6厘。

●沙田碧濤花園1期雅碧閣中層C室，實用面積約764方呎，套三房間隔，日前以975萬元易手，實用呎價約12,762元，原業主則於2018年以800萬元購入，持貨3年帳面獲利約175萬元離場，單位升值約22%。

●沙田第一城7月暫錄約33宗買賣，對比上月同期錄約27宗為多，屋苑最新錄33座中層B室，實用面積約820方呎，套三房間隔，議價後以1,280萬元易手，實用呎價約15,610元。

●粉嶺碧湖花園7月暫錄約4宗買賣，屋苑5座高層G室，實用面積約400方呎，兩房間隔，議價後以550萬元獲承接，實用呎價約13,750元，原業主則於2009年以135萬元購入，持貨12年帳面獲利415萬元，單位升值約3.1倍。

●粉嶺牽晴間9座高層D室，實用面積約385方呎，兩房間隔，望園景，叫價600萬元，經議價後減價7萬元或約1.2%，至日前以593萬元沽出，實用呎價約15,403元，粉嶺區7月二手四賣宗數暫為65宗，而上址新買家為外區客，即睇樓即還價入市。

●元朗尚悅9座低層J室，實用面積約440方呎，享山景，原業主於早上放盤，及後隨即獲外區投資者洽商承接，議價後以620萬元成交，實用呎價約14,091元，新買家有意買入單位收租，參觀上址後，考慮半小時後即決定入市。

●元朗PARK YOHO Venezia第3A座低層C室，實用面積約606方呎，三房間隔，吸引區內客洽商承接，雙方議價後最終減價至855萬元成交，實用呎價約14,109元，原業主於2016年7月以約659.8萬元購入，是次轉手帳面賺約195.2萬元，物業升值約29.6%。

●屯門城．點低層J室，實用面積約310方呎，一房間隔，叫價620萬元，減價30萬元，以590萬元成交，實用呎價約19,032元，新買家為外區上車客，見放盤搶手，睇樓一次便決定還價入市。

●屯門恆豐園2座中層G室，實用面積約620方呎，套三房間隔，近日連車位以18,000元租出，實用呎租約29元，新租客為區內客，因舊單位要裝修，見上述單位連車位放租，即睇即拍板短租三個月。

●屯門慧景閣中層B室，實用面積約418方呎，兩房間隔，開價610萬元，經議價後，最終以593.8萬元成交，實用呎價約14,206元，新買家為同區上車客，原業主於2017年5月以450萬元買入，持貨4年，帳面獲利143.8萬元，單位升值約32%。

●屯門居屋新圍苑B座低層3室，實用面積約401方呎，兩房一廳設計，日前獲區內首置客為鄰近家人居住，方便照應，加上原業主計劃換樓，故增加議幅減價20萬元，單位於已補價自由市場終以390萬元成交，新買家購入上址作自住之用，實用呎價約9,726元。

●屯門新屯門中心3座高層C室，實用面積約455方呎，兩房兩廳間隔，新買家為外區客，睇準屯門未來基建發展，決定以577萬元即睇即買上址作投資用途，實用呎價約12,681元，該單位現時市值租金大約12,000元，回報率達2.5厘。

●屯門海麗花園1座中層H室，實用面積約426方呎，兩房間隔，區內首置客表示熟悉區內環境，原業主提供了10萬元的減價空間，新買家決定以535萬元購入上址，實用呎價約12,559元。

●馬灣珀麗灣7月累錄15宗買賣，上月全月則錄21宗，項目26座高層H室，實用面積約499方呎，兩房間隔，屬於特色「水晶戶」，設落地玻璃窗，享海景，6月放盤價690萬元，最新以668萬元沽出，實用呎價約13,387元，新買家為上車客。

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