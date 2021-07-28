新盤UPDATES：各區新盤齊推盤軟銷

股市止跌回穩，發展商乘勢部署大規模開盤搶客。各區多個全新項目不約而同展開推盤攻勢，九龍區臨海大盤率先推出首批單位於8月標售，而港島區更有機會雙盤齊發，其中上環項目即日起開放示範單位吸客。

西南九龍維港滙II首推108伙標售 8月底截標

新盤市場再度爆發混戰。由5大發展商合作的西南九龍維港滙II，剛落實首輪銷售安排，將於周日(8月1日)上午10時以招標形式推出108伙，截標時間為8月31日中午12時。

是次招標單位包括64伙三房連套房、24伙四房連套房、14伙四房雙套房及6伙特色戶。單位實用面積由795至1,536方呎，特色戶則由752方呎起，當中包括項目最大面積的1座27及28樓複式A室大宅，實用面積3,029方呎，發展商早前預期，該單位呎價有機會再創項目各期新高。

鰂魚涌THE HOLBORN設420伙 料8月登場

港島區再有全新項目籌備登場。恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，鰂魚涌筲箕灣道1號項目正式命名為THE HOLBORN，樓盤毗鄰柏架山，前臨維多利亞港，共提供420個單位，間隔多元化，涵蓋開放式至三房不等。當中開放式單位佔142伙，一房有242伙，兩房單位設24伙，其餘12伙為特色單位。項目預計關鍵日期為2023年4月30日。設於中環國際金融中心1期的示範單位及售樓處將近完工，樓書籌備工作亦已接近尾聲，預料8月有機會上載樓書。

該公司營業(二)部副總經理李菲茹補充，樓盤毗鄰港鐵太古站，而且位處早已發展成熟的地段，坐擁港島東核心商業區優勢，未來發展潛力可看高一線。

上環HOLLYWOOD HILL最快下周開價

周指出，項目所有單位皆附裝修和家電家具，指裝修費在約100萬元內，認為可吸引專業人士、上班族和投資者選擇，形容是「即買即住即收租」。

美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，據一手住宅銷售資訊網數據，截至本月25日，全港一手物業銷售量共錄約9,850伙，較去年同期升近30%。其中，港島區物業的供應有限，更受市場歡迎。

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當中會所及公共空間將引進多款環保節能產品，如自動感應開關智能燈具、太陽能蓄電照明系統和自動灑水系統，住宅單位內窗戶更配備高效能雙層中空輻射鍍膜玻璃，智能電錶更可協助監察住宅單位用電情況。

至於項目的便捷設計更由外到內全面涵蓋，當中包括Smart Pass、 Smart Park 及Smart Door。公共空間將設置二維碼進出系統、無接觸開門系統、無接觸升降機按鈕及智能信箱。

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