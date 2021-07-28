財政司命調查壹傳媒　尤重視提早還款予黎智英

壹傳媒上周披露，其未經審核銀行及現金結餘於今年4至5月期間減少逾1.83億元或35%，主要是償還由黎智英提供的1.5億元股東貸款。

該企截至去年9月30日止6個月的中期報告顯示，公司在2018至2020年四度與黎簽訂貸款協議，據此黎同意向壹傳媒提供最多7.56億元免抵押兼免息貸款，須於36個月內償還，而截至去年9月底有5億元未還，其中4億元於截至去年3月底止一年內提取，其餘在截至去年9月底止半年內提取。

香港股票分析師協會主席鄧聲興指，壹傳媒有很多事情尚未向公眾交代清楚，又批評公司4月初向黎智英償還1.5億元一事不當，因為在正常情況下，應先償還到期時間最近、或不還就會影響公司業務的貸款，而非不會影響公司營運的大股東貸款。

投資者權益關注組召集人陳仲翔直斥，壹傳媒5月聲稱自己有充足流動現金，之後卻自爆4月先向黎智英還錢，就算還款符合法律程序，是否合情合理恐怕未必。他又批評，早前壹傳媒股價多次異動，早便應該嚴正調查，而非到今時今日才調查公司業務，當局應盡快揪出並懲治幕後操縱者。