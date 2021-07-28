道指早段升58點　波音轉賺股價漲逾6%

聯儲局公布議息結果前，個別美企業績理想，美股周三(28日)早段微升，道指升58點，至35,116點；標指升10點，至4,411點；以科技股為主的納指曾升74點，但之後轉跌14點至14,646點。

多家企業公布業績，波音公司第二季純利5.67億美元，扭轉去年同期蝕24億美元的勢頭，更是近兩年來首錄季度盈利，並擱置年底前裁減額外1萬名員工的計劃，刺激股價早段漲6.42%至236.53美元。

疫情下雲端業務需求強勁的勢頭持續，微軟截至6月底止第四財季純利和收入雙雙高於市場預期，雖然雲端業務增長有放慢迹象，但該公司唱好業務前景，股價早段升0.11%至286.85美元。

藥廠輝瑞第二季經調整後每股盈利1.07美元，勝市場預期的97美仙，期內收入按年漲92%至189.9億美元，當中來自新冠疫苗的收入佔78億美元。該公司並上調新冠疫苗全年收入預測近30%，至近335億美元，連帶上調整體盈利和收入預測，帶動股價早段升1.66%至42.79美元。

蘋果公司(Apple Inc.)第三財季純利按年幾乎翻一倍，是歷來同季最佳，惟該公司警告供應限制問題將影響今季的iPhone和iPad表現，服務業務需求亦將放緩，該公司續未有提供財務預測，股價早段跌2.51%至143.09美元。

連鎖快餐店麥當勞第二季純利按年勁升超過3倍，至22億美元，經調整後每股盈利2.37美元，勝市場預期的2.11美元，期內收入增57%至59億美元，超越疫前水平，反映更多餐廳重新營業以及新菜單吸引消費者，惟股價早段跌1.22%至243.35美元。