內地各省市公布上半年GDP　粵總量居首

內地上半年經濟成績表揭曉多時，29個省、直轄市及自治區的半年本地生產總值(GDP)數據亦陸續出爐。當中，地方經濟走出疫情陰霾的情況有迹可尋，尤其是疫情暴發後逐步重回正軌的湖北，以28.5%的按年增速位居第一，但上半年GDP按年增速跑贏全國同期12.7%的省市，只有10個，比去年全年的18個為少。

截至周二為止，各地區均已先後發布今年上半年經濟運行情況。以GDP總量計，廣東、江蘇及山東繼續穩坐全國三甲之位，分別錄5.72萬億元（人民幣‧下同）、5.51萬億元及3.89萬億元，GDP超過5萬億元的兩大省市之間差距更有所縮窄。同時，前三強的增速均跑贏全國，廣東、江蘇及山東的GDP分別按年升13%、13.2%及12.8%。

值得留意是，安徽上半年GDP已高達2.05萬億元，正式超過上海的2.01萬億元，晉級十強排名，為過去10年來首次。

若論GDP按年增速，湖北則脫穎而出，不但遠遠拋離緊隨其後的海南，多出11個百分點，亦較全國GDP增速高出15.8個百分點。不過，眾所周知湖北2020年上半年經濟基數偏低，故結合兩年平均增速，較可反映地方經濟的疫情復甦進度。從兩年平均增速來看，湖北僅增長1.8%。

至於海南迅速走出疫情陰霾，該省統計局指，原因之一包括第三產業即服務業的快速增長。今年上半年計，該省服務業佔GDP比重提高2.9個百分點，服務業的增加值對經濟增長貢獻率達到79.5%。