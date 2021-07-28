中國國債現拋售潮　英投資機構：人行彈藥仍充足

中國對教育及科技產業的整頓風暴，席捲內地資產市場。儘管投資者避險情緒向中國國債蔓延，但在近一輪國債跌勢中，仍有投資機構不為所動，認為內地債券市場具備韌性。

本周驚傳美國基金大舉拋售中港資產，以致內地股債市場雙雙出現拋售潮。中國10年期國債孳息率周二上漲4個點子至2.92厘，創去年11月以來的最大漲幅之後，周三再攀升至2.93厘。同日中國10年期國債期貨的跌幅雖見收窄，但仍跌0.09%，反映市場對內地債市的潛在擔憂。

不過，外媒引述英國大型投資機構安石集團(Ashmore Group)駐倫敦的研究副主管Gustavo Medeiros指，世界上只有中國人民銀行仍彈藥充足，且中國債券孳息率水平高於歐洲或美國的債券。他直言，若股市暴跌開始導致金融環境收緊、經濟放緩，那麼人行或放寬貨幣政策，將會利好債市。

外資行瑞銀亦發表報告指，恒大的流動性及盈利負面因素尚未完全反映，決定把恒大目標價由6元，狠削至3.5元，維持「沽售」評級。以恒大昨日收市價5.8元計，意味下行空間達39.65%。該行續指，該企股價及債券價格近日較波動，接下來將關注恒大是否有大規模出售資產。

值得留意是，據聯交所股權披露資料顯示，恒大執行董事兼恒大寶集團董事長史俊平申報，上周五在場內大手買入100萬股恒大，每股平均價為7.3475元，涉約734.75萬元。惟該企獨立非執行董事何琦分別在上周四及本周一減持3萬及6.9萬股恒大，套現約69.72萬元。