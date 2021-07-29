產經評論︰華儲金融戰彈藥　誘美股災撼霸權

美國總統拜登上任以來，至近日兩國終在中國進行了一次高層會面，可惜毫無成果，意味中美爭霸無回頭，與其被動等待美國施以各種制裁，中國選擇主動推進金融脫鈎，一方面藉監管手段為在美的中概股「撤僑」，另一方面正全方位加強中港金融互動，強化香港作為全球新經濟企業集資中心的地位，配合數碼人民幣和人民幣國際化進程，誓要全方位撼動美國資本霸權，只要美股冧市時機一到，便水到渠成！

去年美國國會通過《外國公司問責法案》，要求所有在美上市的公司須證明不受外國政府控制或持股，連續3年不配合檢查審計底稿的企業須被除牌。換言之，明年屆3年期限後，中概股要麼被除牌，要麼向美國披露可能涉及國家安全的敏感資訊，這自然是國策所不容。既然這一天遲早到臨，滴滴出行赴美上市的風波就成為內地當局出手的切入點，重推中概股赴美上市新秩序，並加強境外上市中企的監管審查，配合本土科技產業監管整頓，全面提升博弈戰略。

要知道，科技與資本市場是相輔相成的，由於研發新技術是燒錢行為，故須在資本市場融資，如今美國封殺高端零部件供華之餘，更欲以「強制披露」來刁難中國新經濟企業赴美籌錢，要化解這危機，中國首要全面提升自我研發能力，並着手重整供應鏈；同時為中企開闢境外融資的方便門，作為國際金融中心的香港，自然要肩負重要角色，檢討新股重複認購問題、推動港股實名制、加強兩地互聯互通機制，拓展理財通、債券通等都是針對性舉措。

近期北水退場，外資避險，港股顯著調整，新股表現不濟，而美股則繼續高企，形勢看似敵強我弱，實情是美股泡沫高危，通脹面臨失控、聯儲局突然宣布收水的聲音日高，足見中國是「高築牆，廣積糧」，率先為資產泡沫擠出水分，從嚴監管確保科技發展處正軌，設法優化「內循環」，以保持經濟和匯率穩定，並引導中企落戶中港兩地上市，正是重要戰略的一步。當美股崩圍之時，正是資金東來之日。這場金融戰打得響，將削弱美國的資本霸權，屆時中國大可把握「去美元化」之勢乘勝狙擊，加快推進人民幣國際化及數碼人民幣，全面搶奪國際金融話語權！

當然，拜登政府看在眼內，心中有數，不能完全排除拋出「金融核彈」，限制香港使用美元，衝擊聯匯，以達玉石俱焚之效！如是者，雖然目前港股不少股份估值低殘，但也未到人棄我取之時，投資者要格外留神，看清百年大變局的演進。