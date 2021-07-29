東方日報B2︰國策護蔭　中概股照湧港　助力金融戰

基金寵兒的教育股及新經濟股慘遭監管鐵拳連環重擊，香港新股市場「好睇唔好食」。統計顯示，本港今年集資額逾5,000萬美元的新股，上市迄今平均而言較招股價僅升4%，表現遜色，甚至連泰國也不如。不過，在中美金融戰下，香港肩負作為中企境外上市地的戰略地位，有國策護蔭，短期的市場氣氛和新股表現，無損香港新股市場的吸引力。

綜合外媒報道，本港今年集資額逾5,000萬美元的新股愈趨低迷，上市迄今平均僅較招股價累升4%，遠遜印度、南韓及泰國。惟本港新股吸金力仍有增無減，市傳螞蟻集團有份投資的智能售貨機公司友寶，以及計劃赴上海科創板掛牌的天境生物(美股：IMAB)亦擬來港上市。

香港向來是全球最大新股集資地之一，據統計，目前新股集資總額接近330億美元(約2,574億港元)。年內不少明星新股於首掛日股價帶來驚喜，惟近日受累監管風暴引發的小股災，已出現回吐，甚至「潛水」。

港產國際級企業亦不外流！服裝標籤製造商SML Group正洽商在港上市大計，最快明年成事，集資約2億美元，惟計劃仍處於早期階段，細節及規模可能有變。

內地早前揚言研究加強監管中概股到海外上市，即使有內媒出手維穩，指中國證監會對企業選擇上市地持開放態度，支持企業據需要選擇，但已向美國遞交上市申請的中國共享單車平台哈囉出行，已撤銷其美國首次公開招股(IPO)，早前有傳其集資額達10億美元。