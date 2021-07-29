東方日報B2︰國策護蔭 中概股照湧港 助力金融戰
2021年07月29日 00:27
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基金寵兒的教育股及新經濟股慘遭監管鐵拳連環重擊，香港新股市場「好睇唔好食」。統計顯示，本港今年集資額逾5,000萬美元的新股，上市迄今平均而言較招股價僅升4%，表現遜色，甚至連泰國也不如。不過，在中美金融戰下，香港肩負作為中企境外上市地的戰略地位，有國策護蔭，短期的市場氣氛和新股表現，無損香港新股市場的吸引力。
綜合外媒報道，本港今年集資額逾5,000萬美元的新股愈趨低迷，上市迄今平均僅較招股價累升4%，遠遜印度、南韓及泰國。惟本港新股吸金力仍有增無減，市傳螞蟻集團有份投資的智能售貨機公司友寶，以及計劃赴上海科創板掛牌的天境生物(美股：IMAB)亦擬來港上市。
香港向來是全球最大新股集資地之一，據統計，目前新股集資總額接近330億美元(約2,574億港元)。年內不少明星新股於首掛日股價帶來驚喜，惟近日受累監管風暴引發的小股災，已出現回吐，甚至「潛水」。
以2月登陸港股的內地短片社交平台快手(01024)為例，上市日股價飆逾1.6倍，帶挈每手帳賺1.85萬元，成為一時佳話。惟近期科企監管成風，該公司股價急插，更要「返家鄉」，昨收報114.7元，仍未收復招股價115元，較上市初期的高位417.8元累瀉72.54%，投資者若高位接貨至今，每手帳面慘蝕30,310元。
今年計，3大半新股累計跌幅王則分別是新加坡物流服務供應商LEGION CONSO(02129)、內地物業管理公司宋都服務(09608)，及內地金融數據服務平台百融雲創(06608)，上市至今累挫66.25%、62.8%及62.51%。
投資者無肉食，惟企業仍在港落腳。友寶最快今年內在港上市，集資最多5億美元(約39億港元)，現考慮進行上市前最後一輪融資。已在美國上市的創新製藥公司天境生物公布，董事會已批准在上海科創板作雙重上市，該企首席財務官朱傑倫稱，計劃在大中華地區證券交易所包括上海證券交易所和香港交易所(00388)尋求上市具體進展，料2022年完成，但受限市場條件、股東會、監管等批准。
港產國際級企業亦不外流！服裝標籤製造商SML Group正洽商在港上市大計，最快明年成事，集資約2億美元，惟計劃仍處於早期階段，細節及規模可能有變。
內地早前揚言研究加強監管中概股到海外上市，即使有內媒出手維穩，指中國證監會對企業選擇上市地持開放態度，支持企業據需要選擇，但已向美國遞交上市申請的中國共享單車平台哈囉出行，已撤銷其美國首次公開招股(IPO)，早前有傳其集資額達10億美元。