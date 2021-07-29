數碼人幣硬撼支付平台　螞蟻、騰訊龍頭地位勢危

目前，內地民眾普遍已習慣使用第三方支付平台消費，現金的使用量早已大減。分析指出，當局冀透過推展數碼人民幣，藉以統一支付領域的主導權。如果數碼人民幣成為主流，人行將可望從騰訊及螞蟻等企業的金融系統中吸走存款，並削弱其貸款及財富管理業務。

雖然現時微信支付和支付寶的使用場景十分豐富，估計短期內可承受數碼人民幣的衝擊，惟長期能否保住地位則是未知數。然而，在國策下，兩間公司別無選擇，只能與人行合作，共同推動數碼人民幣。

面對坊間疑慮，人行對兩企大派「定心丸」，旗下數字貨幣研究所所長穆長春表示，數碼人民幣和第三方支付平台是屬於不同的維度，支付平台將繼續承擔作為錢包或金融基礎設施的職能，參與數碼人民幣發行、流通及兌換過程。

事實上，早前在深圳實施數碼人民幣試點，有數以百萬市民中籤獲得資格試用，更先後派發2,000萬元人民幣數碼紅包。不過，據悉市民反應不甚踴躍，因微信支付及支付寶早已植根其日常使用，轉用數碼人民幣錢包可能需要其他誘因。

為吸引公眾參與數碼人民幣，人行以至各省市政府合共派發數百萬美元的「紅包」，以吸引市民使用。人行副行長范一飛表示，現時依靠白名單邀請方式的用戶以達1,000萬人，未來將繼續擴大數碼人民幣的試點範圍，而2022年2月舉行的北京冬奧將是下個重要試點領域。

人行月中發表的白皮書指出，截至今年6月底，已開通數碼人民幣錢包共約2,438萬個，共涉及約7,075宗交易，交易總金額高達345億元人民幣。另據外媒統計，現時微信支付及支付寶共佔內地9成的流動支付市場，規模約為35萬億元人民幣，估計到2025年，數碼人民幣的市佔率將僅為9%。

【數碼人民幣引領新時代】

數碼人民幣是指由中國人民銀行發行的數碼貨幣，有國家信用支持，並與法定貨幣等值。人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春曾經定義，數碼人民幣只是以數碼化形態呈現的紙鈔，是具有價值特徵的數碼支付工具。

●如何使用數碼人民幣？

用戶可於個人智能電話中，安裝數碼人民幣的應用程式(App)便可使用，情況類似於微信支付或支付寶，惟它們需綁定銀行帳戶才可使用。同時，數碼人民幣毋須連接至互聯網，僅電話與另一部裝置接觸便可完成支付。理論上，不論智能手錶抑或電腦，只要符合相關條件的電子用品均可使用其錢包功能。

●數碼人民幣與現行支付平台有何區別？

首先，數碼人民幣是法定貨幣，若受款方拒絕使用，那就是違法；但使用第三方支付平台，受款方則有可能沒有相關平台的終端機，而無法使用。其次，微信支付、支付寶只是一種貨幣流通渠道，以及一種支付方式；而數碼人民幣則是法定貨幣，從本質上存在不同。再者，數碼人民幣本身是具國家信用，惟第三方支付平台的背後僅是企業信用。

●內地社會大多已無現金化，為何仍要推行數碼人民幣？

雖然內地人大多習慣移動支付，惟現金使用仍存在於不同領域。同時，當今流通的紙鈔和硬幣，亦即是流通中的現金(M0)，最容易匿名，亦有利於洗黑錢、恐怖活動融資等非法領域。數碼人民幣正可增加強貨幣的安全性，而且有可追溯性，將防犯相關不法行為。

其次，M0的發行、印製、回籠、儲藏、防偽等成本非常高，轉用數碼貨幣可降低部分成本。再者，可滿足人們的一些正常的匿名支付需求。最後，可方便央行管理及統籌。

●數碼人民幣僅用於本地零售支付？

在內地普及後，數碼人民幣下一步將面向跨境支付領域，現時人行正與本港金管局、泰國及阿聯酋央行進行央行數碼貨幣(CBDC)的跨境應用試驗，屆時落實後可有效縮減匯款時間及成本，甚至有能力衝擊美元的地位。