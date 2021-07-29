百勝中國半年多賺1.1倍　恢復股票回購計劃

集團第2季總收入24.5億美元，按年增長29%；系統銷售額升14%，其中肯德基及必勝客分別增長14%及16%；同店銷售額增5%，其中肯德基及必勝客分別增長4及11%；餐廳利潤率為15.8%，去年同期為13.7%；經營利潤2.33億美元，按年增長83%。季內共開設404家新店。

至於上半年集團系統銷售額按年增長24%，當中肯德基及必勝客分別增長19及33%；同店銷售額增8%，其中肯德基及必勝客分別增長5及23%。

截至6月底，門店總數11,023家，按年增長1,069家。全年料新開門店1,300家左右。

百勝中國首席財務官楊家威表示，由於疫情影響依然存在，集團繼續預期同店銷售額完全恢復至2019年疫情前的水平仍需要時間，復甦過程是非線性且不平均的。原材料價格上升將帶來不利影響，並可能在今年後期造成通脹壓力。近期的工資上漲也將導致今年下半年的利潤率承壓。