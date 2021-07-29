百威亞太上半年多賺1.71倍　中國銷量增21.8%

期內，收入增長26%，計及匯率影響及調整項目變動後按呈報基準計增長35%，主要受中國市場表現帶動。高端及超高端產品線保持增長動能，使各市場的每百升收入均有所增加，整體增長達6.4%，按呈報基準計增長14%。銷量增長18.4%，正常化除息稅折舊攤銷前盈利增加53%，按呈報基準計為66.4%。正常化除息稅折舊攤銷前盈利率上升589個點子。

上半年集團於亞太地區西部的收入增加33.5%，銷量增加21.7%，每百升收入增加9.7%。第2季由於去年基數較高導致銷量下跌4.1%，但收入增長5.4%，按呈報基準計增長15.2%。

亞太地區東部上半年收入跌0.9%，每百升收入因有利的品牌組合而錄得1.6%增長，主要抵銷了疫情限制持續導致的2.4%銷量跌幅。第2季每百升收入增長2.3%，大部分抵銷了2.9%的銷量下跌，導致與去年相比收入輕微下跌0.6%。

中國方面，上半年銷量增加21.8%，第2季跌4.5%，由於去年同期疫情限制放寬導致基數較高所致。上半年收益增長33.5%，高端及超高端產品線錄得強勁增長，使上半年的每百升收入增加9.7%，按呈報基準計增加17.6%。上半年的銷量、收入及除息稅折舊攤銷前盈利均按年錄得雙位數增長，百威金尊及百威迷X果味啤酒等創新產品更進一步推動高端化增長量能。

南韓方面，由於凱獅的銷售表現不斷增強，加上消費者對HANMAC的接受度日漸增多，集團的市場份額繼續擴大。此外，儘管疫情下尚在實施的限制對業界造成持續的不利影響，高端產品線於上半年仍錄得雙位數增長。

印度方面，儘管疫情加劇，銷量及收入仍有雙位數增長。集團繼續憑藉百威、科羅娜及福佳等皇牌品牌推動高端化。