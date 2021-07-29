道指跌127點　比特幣升破4萬美元

●美匯指數報92.32；港匯見7.7808；離岸人民幣(CNH)升至6.4892；美元兌日圓處109.89；歐元企1.1846，英鎊漲至1.3906。金價升上1,808美元。布油漲至73.88美元，紐油報72.41美元。道指期貨上升。比特幣升破4萬美元。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水逾600點。

●美國聯儲局宣布維持利率不變，惟當局在聲明中提到，美國經濟已經朝着買債計劃的目標取得進展，意味距離退市愈來愈近。

●道指收跌127點或0.36%，報34,930點；納指漲102點或0.7%，報14,762點；標指跌0.82點或0.02%，報4,400點。

●港股ADR指數收報26,187點，升714點或2.73%。騰訊ADR折合收報480.31元，較港收市價升33.11元或7.4%；阿里巴巴亦升4.06%，報190.64元；美團表現最為亮眼，升幅達11.15%，折合報231.87元。

●美國6月商品貿赤按月擴大3.5%至912億美元，期內出口增5億美元，至1,455億美元；入口增35億美元，至2,367億美元。

●紐約期金收跌0.01%，每安士報1,799.7美元。

●紐約期油收漲0.74美元或1.03%，每桶報72.39美元。

●英國富時100指數收報7,016點，升20點或0.29%；法國CAC指數報6,609點，升77點或1.18%；德國DAX指數報15,570點，升51點或0.33%。

●【深度解構】數碼人幣硬撼支付平台，螞蟻、騰訊龍頭地位勢危

●外媒報道，中證監周三(28日)晚上召開網上會議，與大型投行高層會面，試圖緩解市場對政府打擊私立教育行業的擔憂。

●地政總署公布，古洞第24區住宅地以41.85億元批出，中標財團為會德豐地產。以可建總樓面約492,398方呎計算，每方呎樓面地價約8,499元，較市場估值上限高約6.2%。