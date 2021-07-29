陳蓓敏：港股大跌　留意低吸盈富基金機會

聯儲局昨議息，下月底有Jackson Hole全球央行年會，投資者預期美國應有更多縮表訊息指引。美企陸續公布業績優異，支撐美股。國際貨幣基金會組織(IMF)維持今年對全球經濟增長6%表現，並調高對美國經濟增長預測至7%，調升0.5個百分點。對中國增長預測降至8.1%。美股近期强守於高台，卻乏上升引擎動力。

正當恒指表現五不窮，六不絕，七月卻見飛霜。港股在七月被空軍連環扣殺下，由7月高位28,859，暴力式的下扯至24,748，單月累跌逾4,000點，更且曾失守25,000關口，形態險峻。環顧全球市場，沒有一個市場比香港股市呈現出更暴力的崩堤。今日為港股期指結算，明日有場外結算。以今個月波幅計，應足夠滿足大户胃納。新冠疫情把人類困在負面情緒中，中美關係、中央對新經濟企業加強監管、中央對未來人口作出政策調整和修改，中概股在外圍大幅下滑測試支持區，陸續更傳出有基金面臨贖回潮，也有消息指美國禁止基金投資中概股和港股等消息，皆令投資者無所適所。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。客戶及作者持有盈富基金)