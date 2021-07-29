美國讓銀彈飛 中國狂擠水份！對港股有何啟示？

美國聯儲局議息會議維持息率不變，聲明指美國經濟已經朝着縮減量化寬鬆的目標取得進展；通脹已經上升，會尋求實現通脹在一段時間內適度高於2%，以使長期通脹均值達到2%。該局主席鮑威爾指，如果通脹路徑大幅且持續超出目標，聯儲局準備調整政策。目前國債、住房抵押貸款支持證券的購買繼續進行，直到取得進展為止；至於縮債的時間取決於未來數據，任何變動前都會提前通知。

此外，鮑威爾指，變種病毒可能會重新讓勞動力市場承壓，正在仔細監控，但最近一波疫情對經濟的影響較小；又指顯然還不到加息的時候，將在接下來幾次會議上評估經濟進展，將進一步進行解釋。

是次會議向市場發出的三大訊息係，其一，超低息持續；其二，未有縮減買債時間表；其三，通脹仍可控。

如是者，美國當局會繼續「讓銀彈飛」，股市在有利的流動性下繼續高企，繼續吸金。中國資產近期在監管風暴下明顯承壓。

咁搞法，港股短期高息股、傳統經濟股表現有望跑贏大市，但指數表現始終受制於佔比重的科技股，故別期望市況有太大的反彈力度，指數波幅區間或繼續下移，只有限注炒股不炒市。

東網產經專欄作者 帥哥