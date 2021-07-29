惠理基金：避險需求增　金價穩中有升

雖然美匯指數在6月因美國聯儲局言論轉鷹而大幅抽升，致當時金價一度急跌。不過，外媒7月初報道，根據世界黃金協會的數據顯示，6月份全球黃金ETF總持倉量按月不單止沒有減少，反而上升0.1%，按月增加2.9噸。原因是有北美及亞洲的基金流入，抵銷了歐洲基金的流出。數據正好反映我們早前所說，金價下跌正好吸引機構投資者趁低吸納，令金價在低位反彈。

世界黃金協會還表示，以目前宏觀經濟環境看，年內黃金投資仍有上升的可能，主要是預期各國央行將維持鴿派貨幣政策一段時間。另外，全球經濟復甦將繼續支撐黃金消費的需求，以及環球各國央行對黃金的需求強勢將延續。

另一項6月的調查顯示，世界黃金協會指有20%的央行正計劃未來一年增加黃金儲備，反映金價下跌沒有減弱各國央行對黃金的信心，反而像大型ETF般趁低吸納，其中塞爾維亞及泰國央行已採取行動。塞爾維亞總統宣布該國央行將黃金儲備由36.3噸大幅增加至50噸，並表示從長遠來看，黃金可有效抗通脹及對沖金融風險。報道亦引述滙豐首席貴金屬分析師James Steel的分析，指油價上升令原油出口收益增加，推動了包括哈薩克和烏茲別克等石油出口國增加黃金儲備。

此外，美國10年期國債孳息率一度跌破1.2厘，令金價可企穩在每安士1,800美元之上。若美國10年期債息仍反覆向下，交易員或無視美匯反彈而繼續推高金價。美國10年期債價升驅使債息急跌，當中主因是環球避險情緒正在升溫所致。投資者除擔心個別地區緊張局勢升溫外，經濟上亦因美元反彈令新興市場走資情況重現，而且亞洲以至環球股市表現反覆震盪，Delta變種病毒續在全球大規模蔓延，在不安情緒升溫下，令資金流入金市避險。

中國人民銀行早前突然宣布下調存款準備金率0.5個百分點，釋放超過1萬億元人民幣，寬鬆力度大大超出市場預期。相信人行此舉是緩解內地近期對收緊貨幣政策的擔憂。受消息刺激，金價一度逼向1,833美元高位。人行因應市場所需，估計「放水」行動不排除陸續有來。總括來說，金價在眾多利好消息支撐下，後市有望繼續穩中有升。

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