彭偉新：物管股反彈勢頭持續

港股經過周一及周二連續兩日合共急跌逾2,200點後，走勢開始有轉穩情況。雖然恒指周三(28日)仍然上升動力欠奉，一度反彈至25,520點水平便再度回落，跌返25,000點以下，惟指數再度跌近是次跌市低位24,748點前，沽壓已減弱，反映出港股在連番急跌後，在25,000點水平附近開始見支持。相信主要是恒指由2020年3月新冠肺炎疫情爆發後的低位21,139點開始形成的升浪，當升抵今年2月高位31,183點見頂後，按黃金比率61.8%作為回調目標水平的話，恒指應返回24,975點便已達標。

故此，當恒指在周二急跌穿該水平，並最低跌至24,748點時，指數便隨即作出反彈外，更見有較多的資金重新吸納港股。恒指昨日走勢漸轉為反覆，或反映大市在跌至25,000點水平，回調幅度已足夠抵銷市場上的利淡因素。

近日市場在多個內地板塊接連被收緊監管下，令恒指出現暴跌，內地物管股亦在8個部門聯合發布持續開展整治規範房地產市場秩序下，整個物管板塊亦受到氣氛所拖累而出現急跌。該等工作文件主要是針對部分未有符合合約條文，又或者未有確保員工權益的行為，而對於大部分已合乎規管要求的物管股沒有任何影響。

合景悠活股價近日持續回調下，失守了50天線及100天線支持，周二低見6.47元後回穩，隨即作出反彈，周三以大陽燭回升，加上14天相對強弱指數(RSI)已重返30以上水平，預期股價可以維持反彈勢頭，投資者可於7.4元買入，上望8.4元，跌穿7.15元止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士)