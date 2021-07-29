金曹：恒指8月或先跌後升

去年3月因新冠肺炎病毒擴散，各國封關，經濟活動幾乎停頓，當月期指跌了3,323點，是近20年以點數計排行第三的跌幅，排行第一及第二均出現在2008年美國次按危機，當年10月期指大跌4,499點及2009年1月大跌3,425點。

6月期指結算價為29,064點，如7月結算價是24,565點的話，就破了次按危機的紀錄，但似乎機會很細。昨日恒指收報25,473點，最近單日升跌幅隨時超過500點，估計7月已見底，結算低於24,963點機會不大。

如結算價低於25,741點，即7月期指跌幅多於3,323點，將會破了2020年3月新冠肺炎疫情引致各國經濟停頓的紀錄。這似乎也不合理，不合理的事難以重複，那8月再大跌2,000點的機會不大，即估計最壞打算8月在23,400點會有非常強的支持，找到支持之後要看上方阻力。

7月下跌主要是受內地反壟斷法、數據安全法、消費者權益保護、房地產過度借貸等等密集政策所影響，並不是因為系統性的金融危機或經濟倒退也觸發。這有點似內地監管機構發功撥亂反正，如可以留下的企業不被淘汰，後市反而更健康。7月嚴重超賣、8月初可能延續跌勢，但有機會先跌後升，不宜太悲觀。

當出現突發事件，或淡友已經建立空倉，恒指就有機會出現裂口下跌，如裂口點數大，多於100點以上，表示下跌的壓力大，裂口區即反彈阻力區。恒指用每日千幾億元製造出來的裂口區有較大參考作用。通常睇3個裂口位，即8月如果反彈，目標可以先睇第一個裂口區26,878至27,222點，裂口點數344點，將會成為8月反彈阻力，第二個裂口區為27,786至27,878點，第三個裂口區為28,286至28,453點。

現時8月活躍期權部署在23,800至28,400點，期權莊家認為8月反彈高於28,400點機會不大，但由於7月嚴重超賣，8月雖或會下試24,000點，但結算價未必太低，反而於接近23,800點博反彈，大市有機會返回25,400點，然後睇26,400至26,878點阻力區。

期權及程式交易專家 金曹