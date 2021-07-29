港股保持升勢　科技股續撐市　騰訊及美團漲近8%

港股高開逾700點後，升幅一度收窄至不足400點，暫漲600點，企兩萬六關之上。國企指數升270點；科技指數升420點或逾6.5%，繼續跑贏大市，主板成交已超過1,000億港元。

科技股繼續領漲，阿里健康飆14%，是表現最佳藍籌；騰訊及美團升近8%；舜宇光學升7.5%；阿里巴巴升5.4%；小米集團升1%。

多隻科指成分股飆逾一成，萬國數據彈20%表現最佳；明源雲、金山軟件及微盟集團等SaaS股升10%至15%。京東集團及京東健康升8.3%及12%；嗶哩嗶哩升9.2%；快手升5.7%。

醫藥及汽車股都跑贏大市，藥明生物、石藥集團及中國生物製藥升3.2%至4.4%。吉利汽車及比亞迪股份升3.1%及2.3%；東風集團發盈喜，股價飆逾8%。

百威亞太公布業績後被拋售，股價跌4.3%報22元，是表現最差藍籌。

【09:24】港股開市飆747點 科指漲近6% ATMJ急彈

傳中證監與投行高層開會維穩股市，港股在期指結算日承接ADR升勢，周四(29日)開市飆747點或2.93%，恒生指數報26,221點，重上兩萬六關。科技指數升383點或5.9%，報6,827點；國企指數升304點或3.3%，報9,375點。

大型科網股全線反彈，騰訊升7.3%重上480港元；阿里巴巴升4.7%；美團飆10%；京東集團升8.3%；阿里健康升5.7%。

多隻藍籌股升幅顯著，碧桂園服務升12%表現最佳；藥明生物升6.2%；海底撈升4.7%。重磅股友邦保險及香港交易所升4.7%及4%。

外媒報道，中證監周三晚上召開網上會議，與大型投行高層會面，試圖緩解市場對政府打擊私立教育行業的擔憂。知情人士透露，這個匆忙安排的會議，是由中國證監會副主席方星海牽頭，有幾家主要國際銀行派員出席。與會者被告知教育政策是有針對性的，政府並不打算傷害其他行業的企業。

此前內地官媒亦出口術，稱金融市場波動不會長期持續，暗示股市跌幅過大；又指外資增持人民幣資產的大趨勢不會改變。