深圳創業板指升近3%　兩市融資餘額少156億人幣

滬深三大股指齊高開1%至2%。滬綜指高開42點或1.26%，報3,403點；深成指高開303點或2.16%，報14,390點；創業板指高開90點或2.75%，報3,375點。

人民銀行開展300億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另有100億元逆回購到期，當日實現淨投放200億元。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.4942，較上日下調13點子，連跌兩日。

截至周三(28日)，上交所融資餘額報8,750.18億元，按日減少69.57億元；深交所融資餘額報7,693.80億元，按日減少86.83億元；兩市合計16,443.98億元，按日減少156.40億元。

官媒報道指，中國股市穩健發展有充足底氣。對於近日出台的平台經濟、教育培訓等行業的監管政策，市場上有些疑慮。事實上，該些監管政策並非是針對相關行業的限制和打壓。政策的出發點是促進行業規範健康發展、維護網絡數據安全和保障社會民生。站到全局角度去理解，就不會被非理性情緒帶偏。從歷史上看，每當政府加大宏觀管理力度時，一些不懂中國國情的資金都有過疑慮和擔憂，但事後看，這些舉措並沒有影響中國經濟的發展活力，也沒有改變外資持續加大中國資產配置力度的長期趨勢。