李偉傑：永豐集團有望再破頂

集團於7月27日公布以先舊後新配售1億股，涉及新股相當於擴大後股本6.67%，配售價0.231元較當天收市價折讓11.15%，所得淨額2,060萬元，董事認為認購事項是籌集更多資金的機會，可用於可能收購更多船舶，藉此提高集團的船隊承載量，使集團能夠滿足客戶對支線船服務的需求增加。此外，資金用作償還現有借款，鞏固集團的財務狀況，與及一般營運資金。認購事項亦使集團能夠擴闊股東基礎提高股份的流通性。

外圍上，隨着疫情逐步受控，環球復甦能力加快，對貨物運輸等需求進一步殷切，根據中國海關總署公布的數據顯示，6月份中國外貿進出口3.29萬億元人民幣(下同)，按年增長22%，2021年前6個月，中國貨物貿易進出口總值18.07萬億元，比去年同期增長27.1%。其中，出口9.85萬億元，增長28.1%；進口8.22萬億元，增長25.9%。與2019年同期相比，進出口、出口、進口分別增長22.8、23.8及21.7%。預料環球經濟下半年持續復甦，在整體環球集運需求趨勢持續增加，進出口數據維持穩定增長下，相信對集團帶來正面帶動。

雖然集團早前發出盈利預警，預料中期盈利按年倒退，下跌的主因為去年同期回撥以前年度多預提中國企業所得稅的情況不存在，與及疫情和假期因素使服務受阻等因素，但集團仍可在現時整體大市氣氛審慎下，折讓配股吸引新資金進場，憧憬未來集團在配股集資後可收購更多船舶，藉此提高集團的船隊承載量，滿足客戶對支線船服務的需求增加。

該股股價走勢上亦呈現一浪高於一浪格局，由今年3月起，由去年盈喜及去年業績等因素持續帶動股價在成交配合下反覆向上，而四次的調整時橫行整固低位逐步向上移動，月線圖計已連續7支陽燭，反映股價經過長時間沉澱後，出現谷底反彈，在上升動力持續下，加上配股消息公布後市場反應正面，目標0.5港元，支持位在100天平均線0.247港元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑

(作者為註冊持牌人士，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)