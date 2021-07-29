許繹彬：恒指技術性反彈　分注吸納港交所

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，近期大市急插原因眾說紛紜，市場更有傳跌市元兇之一，是美國禁止基金投資在美上市的中概股，拖累此類股份在美跌至體無完膚。由於市場憂慮美方會有進一步行動，蔓延至禁止投資在香港上市的中資股，令大市雪上加霜；加上國內監管風波停不了，從而令外資作出大逃亡，有「要錢唔要貨」之說。

他補充，以ATMX為首的科技股指數，在交易所剛滿周歲，但其指數則作「贈慶」，將全年的升幅全部蒸發，確實令人唏噓慨嘆，事關去年因此指數或相關的科技股，在疫情下帶令港股添上無限色彩，更為全城在疫境下，帶來「歌舞昇平」的氣氛；但今年卻又是因科技股為市場帶來一片「愁雲慘霧」，可謂「成也科技，敗也科技」。