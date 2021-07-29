許繹彬：恒指技術性反彈 分注吸納港交所
2021年07月29日 11:25
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許繹彬
耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，近期大市急插原因眾說紛紜，市場更有傳跌市元兇之一，是美國禁止基金投資在美上市的中概股，拖累此類股份在美跌至體無完膚。由於市場憂慮美方會有進一步行動，蔓延至禁止投資在香港上市的中資股，令大市雪上加霜；加上國內監管風波停不了，從而令外資作出大逃亡，有「要錢唔要貨」之說。
他補充，以ATMX為首的科技股指數，在交易所剛滿周歲，但其指數則作「贈慶」，將全年的升幅全部蒸發，確實令人唏噓慨嘆，事關去年因此指數或相關的科技股，在疫情下帶令港股添上無限色彩，更為全城在疫境下，帶來「歌舞昇平」的氣氛；但今年卻又是因科技股為市場帶來一片「愁雲慘霧」，可謂「成也科技，敗也科技」。
在是次「股災」中，大部份科技及醫藥股跌至52周新低，連帶防守力及盈利穏定的物管股亦被洗倉，無一倖免。許認為，港股已跌至人心惶惶的水平，在大跌市創出成交新高，相信是因斬倉盤帶動所至；儘管今日顯著回升，暫只能視作技術性反彈，因為北水作為主要港股動力來源，昨天仍然錄得淨流出133億元，除非北水突然轉向，由淨流出變為淨流入，而且大市能重回26,100企穏，否則恒指可能仍會在25,100至25,800的區間內徘徊，投資者現階段暫要保持冷靜，並可趁機分注吸納香港交易所(00388)，因為相信若大市企穏其股價可能有望跑贏大市。