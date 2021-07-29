【瑞通推介】恒指升穿兩萬六　資金積極開熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局維持聯邦基金利率不變，但首次提出評估買債規模。道指隔晚收報34,930點，跌127點或0.4%，納指則升0.7%。多隻中概股大幅反彈。

恒指上日收報25,473點，升387點或1.5%，結束3連跌走勢。周四(7月29日)高開逾700點，一開市重上26,200點、創出早段的即市高位，其後升幅收窄至約500點，於26,000關前爭持。恒指好倉(牛證及認購權證)周三(7月28日)淨流入逾1,200萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾5,200萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

受內地監管陰霾困擾的騰訊控股，周三跌至422元的逾一年低位後獲承接，收市微升0.3%，報447.2元。不過北水趁機大舉撤出騰訊，單日錄超過41億元淨沽出。工信部公布關於部分應用程式有較多開屏彈窗信息騷擾用戶問題，其中包括騰訊旗下QQ閱讀等14款應用程式未有嚴格落實整改要求。然而，據報中證監急召國際投行高層開會解釋監管政策具針對性，無意傷害其他行業，紓緩市場憂慮。騰訊周四早段急揚逾8%，高見488.8元，惟暫未能回補周一(7月26日)的下跌裂口底(480.8元)。周三有逾8,400萬元淨流入其輪證好倉，淡倉則有逾3,000萬元淨流出。

友邦保險上日曾挫逾4%，盤中創出85.4元逾7個月低位，收市跌幅收窄至0.7%，報88.6元，連跌第4日。近日有傳美國政府可能會加大對香港制裁的力度，限制美資進入中港股市，而統計顯示美資基金持有友邦股權佔比超過3成。友邦周四早段反彈逾4%，逼近93元，其後升幅收窄至2%，於90元關上徘徊。周三有約360萬元淨流入其輪證好倉，淡倉亦有逾10萬元淨流入。

吉利汽車公布，其擁有99%權益間接附屬公司吉潤汽車與欣旺達及吉利汽車集團同意成立合資公司，以從事開發、生產及銷售混合動力電池電芯、電池模組及電池包。另乘聯會公布，7月首3周總體汽車零售同比下降2%。吉利汽車周三收漲4.4%，報23.75元。周四早段再升約7%，升穿25元水平。逾420萬元在周三淨流出其輪證好倉，淡倉則有逾130萬元淨流入。

受晶片供不應求、兼行業獲政策支持帶動，中芯國際本周初逆市大升。然而周三升抵26.5元後股份乏力再上，倒跌1.6%收市，報25.15元，暫守各移動平均線之上。周四早段回升近5%，升穿26元。集團將於下周四(8月4日)公布業績。周三分別有近230萬元和近20萬元淨流入其好倉和淡倉。

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