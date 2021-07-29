恒隆地產中期轉賺22億元　香港物業收入跌12%

期內，總收入和營業溢利均上升19%，分別至49.75億及36.3億元。由於集團於2021年上半年及去年同期並無物業銷售收入入帳，所有收入及利潤增長均來自物業租賃業務。

上半年整體租賃收入上升19%至49.75億元。內地市場錄得強勁的租賃收入增長，足以抵銷香港業績的跌幅。集團繼續為部分香港租戶提供租金寬減，但鑑於市況漸趨穩定，提供的寬減額度按年大幅減少。

香港物業的收入跌12%至16.8億元，營業溢利則減少11%至13.95億元。租賃邊際利潤率上升1個百分點，至83%。與2020年下半年相比，收入下降3%。

香港商舖組合的收入減少14%，至9.8億元。由於訪港旅客和相關的美容及服裝飾品消費大幅減少，銅鑼灣商舖組合大受衝擊，收入下跌20%。

公司提及，在香港的3項重建項目進度理想，將根據市況繼續尋找機會出售已落成的住宅物業，並透過出售非核心物業以回收資金。