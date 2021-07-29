【高盛推介】京東急彈逾一成　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指中國將繼續允許中國企業赴美IPO。中概股周四(29日)早段升幅擴大，當中周三(28日)重上250港元水平，收市升約3.7%的京東集團，周四早段高開約8.4%後突破280元水平，高見281.8元。

有報道指天津市與京東於周一(26日)簽署「十四五」合作框架協議，京東將在天津投資120億元人民幣，帶動5萬人就業，推動天津數碼經濟建設。此外，京東亦與吉利控股集團就智能物流業務方面，簽署戰略合作框架協議。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金兩邊部署，當中好倉於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,700萬元，當中認購證佔約1,500萬元。而牛證則於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約190萬元。此外，周四即市亦見資金追入好倉。

淡倉方面，雖見認沽證於周三獲資金轉向沽出，但若以過去5個交易日計，則共錄得約2,070萬元資金流入。而熊證則於周三獲資金轉向流入，有約20萬元。

京東購證24235，行使價315.35元，2021年10月22日到期，實際槓桿9.3倍，高槓桿。

京東購證12316，行使價288.8元，2021年11月25日到期，實際槓桿6.0倍，貼價、低街貨。

京東牛證61646，收回價230元，行使價227元，換股比率500，槓桿比率5.3倍，市場上首三高槓桿牛證之一。

京東沽證14037，行使價261.8元，2021年9月23日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿、低街貨。

京東熊證64923，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率7.7倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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