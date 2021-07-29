鄧建初：大跌市中如何明哲保身？策略是重要一環
2021年07月29日 12:51
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港股受到內外不利消息夾攻，近期眾多股票跌個四腳朝天，慘烈情況與發生股災並無分別。內在因素，當與即將推出之股票印花稅增加三成有莫大關係。從近期股市資金不斷流出，市場成交金額明顯低於未公布增加印花稅方案之前，就可略見端倪。其後遺症之影響，歷史自可告知。
螞蟻集團運作模式，對金融系統產生嚴重威脅，內地推出整頓政策，進行改革。影響所及，新經濟股包括ATM組合阿里巴巴(09988)、騰訊(00700)及美團點評(03690)等股價大幅下挫。不知何解，以往股王騰訊在上升趨勢中，散戶不敢沾手，在今次下跌浪潮中卻紛紛撲入，積極進行撈底行動，忘記了「寧買當頭起，莫買當頭跌」的投資智慧，結果被綁。
當然，如果定好策略，撈底動作仍可一試。在低位買到貨，反彈幅度會是非常可觀。然而風險與利潤成正比，撈底利潤高，風險也相對大，嚴守止蝕位，便是風險管理中重要的一環。如果入市位不佳，寧可止蝕後，在再度大插時買回，然後趁大反彈時沽出套利。這種操盤模式，往往可以將之前虧損的贏回來兼有利潤。
如果不能遵守上述模式策略，大跌市時最好還是不要博反彈，靜待有買入信號出現時才入市。高位回落，跌勢既急且快，貿貿然去撈底，相當於伸手去接下跌中的刀子一樣危險。沒有高超技術，只會皮破血流。寧可坐山觀虎鬥，等待信號轉好時才入市，方為良策。
屋漏兼逢連夜雨，除了影響恒指至深的ATM組合連番下挫外，過往曾為市場寵兒之內地教育股，經過長期持續下跌後，上周進一步受創於市場不利消息。股價應聲大瀉，佔據跌幅榜頭數位。其中新東方-S(09901)創出歷史新低點，即日高位51元下挫至最低位25.2元，跌幅逾五成，後反彈至31.4元，反彈幅度最多24.6%，以30.2收市，狂瀉40.6%，跌幅之巨，似有87年股災單日跌幅之影子。
當日有網友於36.05元問初哥意見，初哥查閱股價，10分鐘後進一步跌至32.65元，遂大膽建議此位可小注吸納博反彈，並定下初哥慣用的3%作止蝕。如能跟足指示，損失輕微。如具備膽識，再度大插補回止蝕沽出的貨源，大反彈時套利，已可以追回失地兼大賺了。唯此一技巧，要有多年炒作經驗，熟悉市場心理及精通短線圖表分析才可使用，資歷淺之股民未必能明瞭箇中操作技巧。所以遇着此等市況，還是不宜沾手，耐心等待入市時機算了。正是「留得青山在，哪怕冇柴燒」。
資深股評家 鄧建初
(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)