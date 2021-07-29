聯儲局息率不變　分析料香港低息環境維持至2024年

美國聯儲局公布議息結果維持利率不變，聯邦基金利率自去年3月起11度保持在0至0.25厘，當局並維持每月共1,200億美元的買債規模。中原按揭董事總經理王美鳳表示，聯儲局維持接近零息超低水平及寬鬆貨幣政策，提及經濟進展將繼續邁向未來縮表方向，但實際啟動縮表時間需取決於數據包括就業及通脹數字。

她指出，雖然美國部分行業已有改善，但最新美國失業率亦掉頭回升至5.9%，加上變種病毒令疫情添不明朗因素，預料美國不會早於明年啟動削減量化寬鬆(QE)措施，並會以相當緩慢步伐進行縮表。

王續指，美國縮表對港元拆息不一定有即時影響，視乎香港資金流向及變速；預期今年美國不會正式啟動縮表，明年即使開始放慢買債步伐但不會加息，在這預期下今明兩年香港低息環境延續。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則指出，香港銀行體系結餘仍然達4,575億港元的歷史高位，並已維持4,500億元以上超過8個月。此外，周四(29日)香港1個月銀行同業拆息(hibor)報0.08厘，已超過3個月等於或低於0.1厘。

曹預期，年內拆息仍大機會維持於0.1厘左右水平，銀行新造H按計劃仍會維持於H+1.3厘附近水平，實際按息約為1.5厘附近上落。他料聯儲局將於年內「放風」收水，實際重啟退市料於明年2022年進行，而美國加息周期最快於2023年才開始。然而，即使美國加息，香港亦有機會不立即跟隨，參考上一輪加息周期，美國加息9次達2.25厘，香港才加息1次為0.125厘。

由於現時銀行結餘達到4,575億元新高水平，他相信香港未有急切加息需要，港低息環境仍會維持最少至2024年，因此未來3年香港息口仍會保持非常低的水平，對樓市具支持作用。