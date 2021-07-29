美國網上券商Robinhood每股定價38美元　周四掛牌

備受散戶歡迎的美國交易平台Robinhood將於周四(29日)正式於納斯達克掛牌，股票代碼為「HOOD」，每股發行價定為38美元，為指導區間下限，集資21億美元(約163.8億港元)。

根據公司聲明，其在首次公開招股(IPO)發行5,500萬股股份，估值約318億美元(約2,480.4億港元)。

外媒報道，部分投資者對Robinhood持觀望態度，主要擔心估值泡沫化、監管機構打擊公司業務等風險，甚至有用戶因1月底網紅股熱潮爆發時，平台實施交易限制，仍對公司感到不滿。

根據Robinhood的招股書顯示，Salesforce旗下投資部門Salesforce Ventures表示有興趣以IPO價格，購買高達1.5億美元(約11.7億港元)的公司股份。

另外，公司曾透露將為其平台用戶保留20%至35%的A類股票。

受疫情影響，由於居家措施，多數年輕人轉向網上交易，Robinhood在疫情期間興起。於過去一年，公司的每月活躍用戶增加超過1倍。數據顯示，截至第一季，公司每月活躍數量達到了1,770萬，高於2020年同期的860萬。