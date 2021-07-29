仲量聯行：過去10年新界新盤售價升幅超九龍

仲量聯行發表《香港住宅銷售市場綜述》報告，九龍區新盤相對新界區的溢價，於過去十年已收窄約20個百分點。

該行研究部資料顯示，新界區於2020年推出的新盤，呎價較九龍區低約21%，而2011年兩區相差達42%，反映兩區樓價差距已經收窄。換言之，新界區的一手新盤售價升幅超過九龍區。

仲量聯行香港主席曾煥平於早前指出，隨着香港鐵路網絡基建日益完善，來往新界及市區的行車時間顯著縮短，地理距離因素對樓價的影響正逐漸減弱。因此，過去十年新界與市區的住宅樓價差距已有所收窄。

公司香港項目策劃及顧問部資深董事李遠峰稱，樓價差距不斷收窄主要歸因於三個方面，鐵路網絡等新基建的發展，新界遠離市區的缺點對置業人士的阻力已有所減弱。其次，新市鎮的發展令新界的吸引力日漸提升，當中尤以區內零售設施的增加最為顯著。最後，對空間及居住質素的追求、低密度發展及大型會所設施等因素，令愈來愈多置業人士傾向選擇市郊地區的住宅項目。

仲量聯行大中華研究部主管黃志輝預期，未來兩區的樓價差距將繼續收窄，隨着新界增建北環線等鐵路支線，位於港鐵站上蓋或附近的住宅項目料將最受市場關注。受惠於區内住宅銷情暢旺，新界區的樓價將更趨堅挺，升值潛力亦更高。